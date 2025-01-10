Пожар в США забирает дома и награды: чемпион Олимпиад потерял медали в Калифорнии

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Американский пловец Гэри Холл потерял свои награды и другое имущество из-за пожара в Лос-Анджелесе. Об этом рассказал его отец.

Фото: olympics.com is licensed under Free More info медали

Спортсмен успел забрать из арендованного дома в районе Пасифик-Палисейдс собаку, две картины и инсулин.

50-летний Холл работал детским тренером. Он уехал к семье в Сан-Диего.

Он взял десять медалей на ОИ в Атланте, Сиднее и Афинах, в том числе пять золотых, три серебряных и две бронзовых. В их числе — личное золото на 50-метровке вольным стилем в 2000 и 2004 годах. Этот пловец является трехкратным чемпионом мира в составе эстафетных команд, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Гэ́ри Уэйн Холл-младший (англ. Gary Wayne Hall, Jr; род. 26 сентября 1974, Цинциннати, Огайо) — американский пловец, пятикратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира.

