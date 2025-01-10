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Широкая спина за несколько недель: это стоит попробовать

3:32
Спорт

Чтобы добиться впечатляющих результатов в фитнесе и бодибилдинге, важно уделять внимание спине. Несмотря на то, что это не самая заметная мышечная группа, ее развитие может значительно улучшить вашу физическую форму. Когда вы смотрите на себя в зеркало, обратите внимание: что видят другие, глядя на вас сзади? У вас выраженная грудная клетка или пустота между плечами? Пора обратить внимание на свою спину!

Девушка поднимает тяжести в тренажерном зале
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка поднимает тяжести в тренажерном зале

Эти шесть тренировок помогут вам достичь конкретных целей в развитии спины. Выберите одну или несколько из них и занимайтесь 4-6 недель, чтобы заметно улучшить свои результаты.

Общие рекомендации по тренировкам

  • Не забывайте о разминке. Выполняйте разминочные подходы перед основной тренировкой.
  • Используйте подходящий вес, чтобы достичь усталости к указанному количеству повторений.
  • Следите за осанкой: не позволяйте нижней части спины округляться.
  • Используйте пояс для тяги и подтягиваний, а также фиксаторы для запястий.

Тренировка для общей массы спины

Если вы не уделяете достаточно внимания спине, она может отставать от остальных групп мышц. Сосредоточьтесь на наращивании мышечной массы с помощью тяжелых упражнений:

  • Подтягивания — 5 подходов по 8-10 повторений.
  • Наклонный ряд гантелей — 5 подходов по 8-10 повторений.
  • Т-образный ряд с ручкой — 5 подходов по 8-10 повторений.
  • Становая тяга — 5 подходов по 8-10 повторений.

Тренировка для увеличения толщины спины

Для придания спине объема выполняйте следующие упражнения:

  • Наклонный ряд гантелей — 3 подхода по 8-10 повторений (верхний и нижний хват).
  • Ряд гантелей в одной руке — 4 подхода по 8-10 повторений.
  • Т-образный ряд с ручкой — 4 подхода по 8-10 повторений.
  • Становая тяга — 5 подходов по 8-10 повторений.

Тренировка для увеличения ширины спины

Чтобы добиться V-образной формы, используйте:

  • Выпады с гантелями — 4 подхода по 8 повторений (сначала вертикально, затем под углом).
  • Лежачий Т-образный ряд — 4 подхода по 10 повторений.
  • Уложенные ряды кабелей — 4 подхода по 10 повторений.

Тренировка для улучшения детализации

Для прорисовки мышц:

  • Потяните переднюю планку — 3 подхода по 10 повторений.
  • Уложенные ряды кабелей — 4 подхода по 10 повторений (медленно и с паузой).
  • Подтягивание за шею вниз — 4 подхода по 15 повторений.

Безопасная гимнастика для поясницы

Если у вас есть проблемы с нижней частью спины, избегайте тяжелых нагрузок. Выбирайте безопасные упражнения, такие как:

  • Выпады с гантелями — 4 подхода по 10 повторений.
  • Лежачий Т-образный ряд — 4 подхода по 10 повторений.

Базовый комплекс для новичков

Для начинающих идеально подойдут простые, но эффективные упражнения:

  • Подтягивания — 3 подхода по 10-12 повторений.
  • Наклонный ряд гантелей — 4 подхода по 10-12 повторений.
  • Уложенные ряды кабелей — 4 подхода по 12 повторений.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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