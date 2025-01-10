Как бегали древние люди? Ученые выяснили, какой у них был спорт в те времена

Древние люди очень плохо бегали. Такой вывод сделали ученые.
Компьютерное моделирование показало, что наши очень далекие предки практически не могли бегать. А все из-за того, что ноги у них были короткие, тело массивное, руки свисают.
Так, "Люси", наш первопредок, едва развивала 10 километров в час, при том тратила бездну энергии. Для сравнения: мы легко может бежать (но долго ли) 20 километров в час, а чемпионы даже больше сорока, пишет KP. RU.
А научились люди бегать со временем, так как в некоторых случаях это был единственный способ выжить. Все по Дарвину. Пришлось научиться.
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