Силовые тренировки снижают риск депрессии: как это работает?

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Исследователи из Китая выяснили, что масса и сила мышц связаны с уменьшением развития депрессии. Об этом сообщает Journal of Affective Disorders (JAD).

Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спорт

Исследователи проанализировали данные более 4800 человек. Для оценки степени депрессивного расстройства они использовали специальный опросник для выявления тяжести симптомов.

Мышечную массу эксперты определяли через рентгеновскую абсорбциометрию, а силу — с помощью динамометра, фиксирующего максимальное усилие при сжатии.

Результаты эксперимента показали, что увеличение мышечной массы и силы связано с уменьшением развития депрессии. Например, каждые дополнительные 5 кг мышц снижали вероятность появления депрессивных расстройств на 5,7 процента. Участники с самой объемной мышечной массой были подвержены депрессии на 44,1 процента меньше, чем те, у кого эти показатели были минимальными. Закономерность наиболее прослеживалась среди людей среднего возраста и мужчин.

Также ученые выявили, что после достижения определенного показателя мышечной силы ее противостояние депрессии больше не увеличивается.

Авторы работы отметили, что их исследование только выявило взаимосвязь, но не дает однозначной оценки того, что физическая активность и мышечная масса влияют на депрессию либо наоборот. Они лишь предполагают, что физические упражнения в тренажерном зале могут стимулировать выработку белков, которые улучшают деятельность мозга и настроение.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

