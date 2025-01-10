Рецепт завтрака мечты: правила, чтобы есть и стройнеть

Испанские ученые назвали пять простых правил, чтобы есть и не толстеть.
Нужно всего лишь принимать от 20-30 процентов всех ежедневных калорий за завтраком.
Оказалось, что сбалансированный завтрак, составляющий 20-30 процентов от общей суточной калорийности, связан с более низким индексом массы тела, уменьшенной окружностью талии и повышенными концентрациями "хорошего" холестерина.
Но 20 — 30 процентов калорий на завтрак, это сколько? Результат для каждого индивидуален: он зависит от ваших целей, возраста, пола, уровня физической активности. По данным Роспотребнадзора, норма калорий составляет:
То есть, завтрак для мужчины должен содержать 480 — 840 ккал. Завтрак для женщин 360 — 660 ккал.
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.
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