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Рецепт завтрака мечты: правила, чтобы есть и стройнеть

1:05
Спорт

Испанские ученые назвали пять простых правил, чтобы есть и не толстеть.

Мужчины и женщины, чтобы похудеть, должны завтракать по-разному
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breakfast_Platter.jpg by Sumitsurai
Мужчины и женщины, чтобы похудеть, должны завтракать по-разному

Нужно всего лишь принимать от 20-30 процентов всех ежедневных калорий за завтраком.

Оказалось, что сбалансированный завтрак, составляющий 20-30 процентов от общей суточной калорийности, связан с более низким индексом массы тела, уменьшенной окружностью талии и повышенными концентрациями "хорошего" холестерина.

Но 20 — 30 процентов калорий на завтрак, это сколько? Результат для каждого индивидуален: он зависит от ваших целей, возраста, пола, уровня физической активности. По данным Роспотребнадзора, норма калорий составляет:

  • 2400 — 2800 ккал для мужчин
  • 1800 — 2200 ккал для женщин

То есть, завтрак для мужчины должен содержать 480 — 840 ккал. Завтрак для женщин 360 — 660 ккал.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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