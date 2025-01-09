Как капоэйра помогает сохранять баланс и уверенность: 5 неожиданных секретов

2:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вы знали, что капоэйра — это не просто танец, а настоящая форма защиты? Это искусство, где каждый движение сопровождается ритмичным звуком беримбау, музыкой и пением. Сочетание боевых техник, танца и музыки образует уникальную культуру, которая была передана от африканских рабов в Бразилии.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ капоэйра

История капоэйры

Капоэйра имеет глубокие корни, связанные с историей бразильских рабов. Это был не только способ самозащиты, но и важная часть их культурной идентичности. Со временем капоэйра стала популярной в Бразилии и приобрела официальный статус, а сегодня для этой практики даже существует День капоэйриста — 3 августа.

Мастера капоэйры

Два выдающихся мастера, сыгравших ключевую роль в развитии капоэйры в Бразилии, — это Mestre Bimba и Mestre Pastinha. Mestre Bimba, родом из Сальвадора, создал более современную и динамичную версию капоэйры, которая стала известна как Capoeira Regional. В свою очередь, Mestre Pastinha был основателем Capoeira Angola, которая сохраняет более традиционные, медленные и стратегичные движения.

Типы капоэйры

Сегодня существует несколько стилей капоэйры. Capoeira Angola — старейший стиль с медленными и низкими ударами, где акцент на обман движений. Capoeira Regional, наоборот, более динамична и быстра, включающая стремительные акробатические элементы. А современный стиль капоэйра синтезирует элементы обоих направлений, привлекая все больше последователей по всему миру.

Музыкальный аспект

Одним из важнейших инструментов в капоэйре является беримбау. Этот инструмент задает ритм и настроение игры, добавляя особую атмосферу. Каждый звук беримбау влияет на стиль игры, делая его либо более агрессивным, либо плавным и танцевальным.

Капоэйра сегодня

С каждым годом капоэйра набирает популярность в мире, и в 2014 году она была признана ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества. Сегодня капоэйра продолжает развиваться, объединяя людей разных возрастов и национальностей, и становится не только спортивным, но и культурным явлением.

Уточнения

Капоэ́йра (порт. capoeira, /ka.puˈej.ɾɐ/, фонетическая транскрипция — капуэ́ра) — традиционное бразильское единоборство, сочетающее в себе не только боевые, но и специальные акробатические элементы, сопровождающееся народной бразильской музыкой.

