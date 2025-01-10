Представляем простое и эффективное упражнение, которое не требует посещения спортзала. Регулярная физическая активность способствует снижению стресса и улучшению общего состояния здоровья, независимо от продолжительности тренировок.
С возрастом наши суставы становятся более хрупкими, осанка может искривляться, а мышцы ослабевают, что затрудняет выполнение повседневных задач. Регулярные занятия спортом могут замедлить эти процессы.
Приседания — одно из самых полезных упражнений для поддержания здоровья и долголетия. Они задействуют три основные группы мышц:
большую ягодичную; четырёхглавую мышцу бедра (прямую, медиальную, латеральную и промежуточную широкие мышцы); мышцу подколенных сухожилий.
Приседания также способствуют сжиганию калорий, укреплению осанки и улучшению равновесия. Эти навыки особенно важны с возрастом, и спорт — лучший способ их поддерживать.
Однако для достижения максимальной пользы важно выполнять упражнение правильно:
Если у вас есть проблемы со здоровьем, такие как боль в коленях, можно упростить упражнение:
Однако при сильной боли в теле лучше воздержаться от занятий спортом и обратиться к врачу.
Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.
Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.