Спортзал не нужен: названо лучшее упражнение для долгой и здоровой жизни

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Представляем простое и эффективное упражнение, которое не требует посещения спортзала. Регулярная физическая активность способствует снижению стресса и улучшению общего состояния здоровья, независимо от продолжительности тренировок.

Фото: freepik приседания

С возрастом наши суставы становятся более хрупкими, осанка может искривляться, а мышцы ослабевают, что затрудняет выполнение повседневных задач. Регулярные занятия спортом могут замедлить эти процессы.

Приседания — одно из самых полезных упражнений для поддержания здоровья и долголетия. Они задействуют три основные группы мышц:

большую ягодичную; четырёхглавую мышцу бедра (прямую, медиальную, латеральную и промежуточную широкие мышцы); мышцу подколенных сухожилий.

Приседания также способствуют сжиганию калорий, укреплению осанки и улучшению равновесия. Эти навыки особенно важны с возрастом, и спорт — лучший способ их поддерживать.

Однако для достижения максимальной пользы важно выполнять упражнение правильно:

Держите ноги на ширине плеч для равномерного распределения нагрузки.

Грудь должна быть слегка наклонена вперёд, чтобы укрепить мышцы спины.

Сжимайте ягодицы при приседании и расслабляйте их при подъёме.

Частая ошибка при выполнении приседаний — округление спины. Это может привести к чрезмерному напряжению мышц спины и ухудшению осанки.

Если у вас есть проблемы со здоровьем, такие как боль в коленях, можно упростить упражнение:

Приседайте не так глубоко, чтобы снизить нагрузку на коленные суставы.

Выверните носки наружу примерно на 30 градусов, чтобы уменьшить нагрузку на колени.

Расставьте ноги немного шире обычного.

Однако при сильной боли в теле лучше воздержаться от занятий спортом и обратиться к врачу.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.

