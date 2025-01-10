Бородавко о месте Большунова в опросе ВЦИОМа: в этом нет ничего страшного, не заостряйте внимание

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам, Юрий Бородавко, прокомментировал результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о главных спортсменах 2024 года. В этом опросе Александр Большунов набрал менее 1 процента голосов.

Фото: commons.wikimedia.org by Fil.Al, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Александр Большунов

Бородавко отметил, что многие спортсмены показали выдающиеся результаты на международной арене в этом году. Он также упомянул, что Овечкин и Костомаров стали первыми, подчеркнув, что это не должно вызывать удивления, так как Овечкин и ранее демонстрировал выдающиеся достижения.

"Были моменты, были годы, когда Александр блистал и был лучшим. В этом нет ничего страшного, и не нужно на этом заострять внимание", — сказал Бородавко в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Опрос показал, что только 19 процентов россиян смогли назвать спортсмена года, в то время как 77 процентов затруднились дать ответ, а 4 процента считают, что подходящих атлетов не существует.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович Большуно́в (род. 31 декабря 1996, Подывотье, Севский район, Брянская область, Россия) — российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион (2022).





Юрий Викторович Бородавко (род. 26 ноября 1960, Златоуст, Челябинская область) — советский лыжник, российский тренер по лыжным гонкам.

