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Почему важно прокачивать икроножные мышцы?

1:42
Спорт

Фитнес-эксперт Елена Соболь в интервью для "СЭ" подчеркнула важность тренировки икроножных мышц и их значительное влияние на общее состояние организма.

Тренировка на ноги
Фото: agenciabrasil.ebc.com.br by Fernando Frazão, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тренировка на ноги

По словам специалиста, икроножные мышцы являются ключевыми в физической активности и жизни каждого человека. Эти мышцы задействованы во множестве движений, таких как ходьба, бег, прыжки и подъем по ступеням. Пренебрежение их тренировкой может способствовать возникновению различных проблем с ногами и снижению общей физической формы.

Соболь также отметила, что крепкие икроножные мышцы способны повысить выносливость всего организма. К примеру, для любителей бега сильные икры могут существенно облегчить нагрузку на суставы и минимизировать риск травм. Кроме того, эксперт акцентировала внимание на эстетическом аспекте тренировки икроножных мышц.

"Красивые, подтянутые ноги — это не только вопрос внешнего вида, но и самоощущения. Когда вы знаете, что ваши мышцы развиты, это придает уверенности", — сказала Соболь.

Тем не менее, не следует перегружать икроножные мышцы. По словам эксперта, тренировка этих мышц должна быть тщательно сбалансирована. Важно не пренебрегать разминкой и заминкой, чтобы избежать травмирования.

"Регулярные тренировки икроножных мышц можно легко вписать в любую фитнес-программу. Это может быть как простая зарядка, так и комплекс силовых упражнений. Начать можно с подъемов на носки и переходить к более сложным упражнениям с отягощениями", — заключила эксперт.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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