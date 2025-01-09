Что нужно знать о недостатках беговых дорожек для домашнего использования

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Специалист в области фитнеса и питания Ксения Шульга подчеркнула важность осознания потенциальных недостатков перед приобретением беговой дорожки для домашнего использования, сообщает "Спорт-экспресс".

Фото: pxhere тренировка

По ее словам, одним из рисков является возможность падения во время тренировки, что может привести к серьезным травмам. Кроме того, беговые дорожки могут создавать шум, который может быть не очень приятен для соседей. Также за износ оборудования и его техническое обслуживание полностью отвечает владелец. Чтобы поддерживать его в хорошем состоянии, необходимо хотя бы раз в полгода или год приглашать специалиста для проверки тренажера.

"Качественная дорожка стоит немалых денег, в то время как некачественная может принести только неудобства", — добавила специалист.

Кроме того, наличие тренажера дома не гарантирует достижения идеальной физической формы, если человек не будет регулярно заниматься.

"При движении по улице или по треку вы перемещаете тело в пространстве, затрачивая на это энергию, тогда как на дорожке просто поднимаете ноги. Чтобы нейтрализовать это расхождение, рекомендую приобретать механическую беговую дорожку", — заключила Шульга.

Уточнения

Беговая дорожка — спортивное сооружение для занятий лёгкой атлетикой.

