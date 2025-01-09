Эффективное упражнение для снятия напряжения в шее

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Фитнес-эксперт Светлана Бутова отметила, что шея — это одна из самых уязвимых частей нашего тела. Она подчеркнула, что длительное времяпрепровождение за компьютером с постоянным напряжением в плечах, а также профессии, сопряженные с физической нагрузкой на руки (например, работа парикмахеров, мастеров маникюра и фотографов), в конечном итоге могут вызывать болевые ощущения в шее, сообщает "Спорт-Экспресс".

Фото: freepik шея

Эксперт указала, что использование обезболивающих препаратов в таких ситуациях является ошибочным подходом. Эти медикаменты лишь временно уменьшают боль, не устраняя ее истинные причины. Вместо этого Светлана предлагает выполнить простое упражнение, которое поможет расслабить мышцы, снять напряжение и уменьшить спазмы в области шеи.

"Это упражнение не требует специального оборудования, инвентаря и даже коврика. Его вполне можно выполнять в любое время, когда есть свободная минута", — добавила тренер.

Для начала введите наклон головы вправо, пытаясь приблизить ухо к плечу. Параллельно следует опустить левое плечо вниз и сохранить это положение на несколько секунд, не забывая при этом дышать. Светлана Бутова акцентировала внимание на том, что в шее должна возникать легкость, а не дискомфорт. После этого повторите все с другой стороны.

В заключение тренер отметила, что данное упражнение можно выполнять как в сидячем, так и в стоячем положении, главное условие — сохранять прямую спину.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

