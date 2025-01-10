Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самый полезный десерт для здоровья: результаты многолетних исследований
Бразилия под угрозой: через 50 лет часть территории может стать нежилой
Стильная весна: главные акценты в верхней одежде
Массовый запуск цифрового рубля может быть отложен до 2026 года
Как Анна Самохина из общей кухни старого общежития попала на большой экран
Томаты растут быстрее: народные способы подготовки земли
Как дрессировать попугая, чтобы был результат? Эффективные советы
Доктор Мясников назвал продукты, которым по силе снизить уровень глюкозы в крови
Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту

Не только для спины! 5 невероятных эффектов становой тяги, о которых вы не знали

1:24
Спорт

Становая тяга — это не просто упражнение для развития ног и спины, а комплексное движение, которое активирует практически все мышцы тела.

Девушка выполняет становую тягу со штангой
Фото: flickr.com by mark sebastian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка выполняет становую тягу со штангой

В то время как многие считают, что она работает исключительно с ягодицами и бёдрами, на самом деле станова тяга укрепляет позвоночник, кора, улучшает осанку и даже помогает повысить гибкость. Это упражнение включается в большинство тренировок, направленных на развитие силы и общей физической выносливости.

Что удивительно, станова тяга помогает не только в спорте, но и в повседневной жизни. Регулярные тренировки с этим упражнением могут уменьшить риск травм спины и сделать вас более мобильным.

Многие, кто регулярно выполняет становую тягу, отмечают значительное улучшение в своей осанке, поскольку это упражнение укрепляет мышцы, поддерживающие позвоночник.

Помимо этого, станова тяга помогает укрепить мышцы кора, что положительно влияет на баланс и координацию. Это упражнение также активно участвует в развитии силы рук и плеч, так как требует хорошей стабилизации плечевого пояса и рук.

Для достижения наилучших результатов важно соблюдать правильную технику и постепенно увеличивать рабочий вес, чтобы не перегрузить мышцы и избежать травм.

Уточнения

Становая тя́га — базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками. 

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Врач оценил шансы Тиграна Кеосаяна на восстановление после клинической смерти
Шоу-бизнес
Врач оценил шансы Тиграна Кеосаяна на восстановление после клинической смерти Аудио 
Советы от опытных водителей: как простая вещь могла продлить жизнь вашему двигателю
Авто
Советы от опытных водителей: как простая вещь могла продлить жизнь вашему двигателю Аудио 
Отдыхающая на Мальдивах Волочкова заявила, что прилетела на курорт не одна
Шоу-бизнес
Отдыхающая на Мальдивах Волочкова заявила, что прилетела на курорт не одна Аудио 
Популярное
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России

Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.

Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Вкусные дрожжевые пирожки без лишних хлопот: рецепт теста, которое подойдёт для любой начинки
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Последние материалы
Как дрессировать попугая, чтобы был результат? Эффективные советы
Не только для спины! 5 невероятных эффектов становой тяги, о которых вы не знали
Доктор Мясников назвал продукты, которым по силе снизить уровень глюкозы в крови
Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту
Мальта для любителей приключений и релакса
Как самостоятельно отполировать фары: секреты и советы
Котиган: как носить трендовое вязаное пальто
Комедийный актёр Алексей Смирнов лично взял в плен 7 фашистов
Древний Рим изгадил когнитивные способности человечества
Чем подкормить горох для быстрого роста? Так вы повысите и урожайность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.