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Хотите железные предплечья? Начните с этого упражнения

1:01
Спорт

Предплечья — это та часть тела, которую часто упускают из виду, но их развитие играет ключевую роль в улучшении силы хвата, стабильности рук и общей физической подготовки.

Гантели
Фото: 500px.com by the Archive Team, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Гантели

Сильные предплечья необходимы не только для поднятия тяжелых весов, но и для эффективного выполнения упражнений, таких как подтягивания, становая тяга и упражнения с гирями.

Одним из самых эффективных упражнений для развития предплечий является вращение запястий с гантелями. Это простое упражнение поможет развить силу хвата.

Просто держите гантели в руках и вращайте их в разные стороны. Для дополнительного эффекта можно использовать эспандеры. 

Для достижения наилучших результатов выполняйте упражнения регулярно, комбинируя их с другими тренировками на руки и плечи. Хорошая работа с предплечьями поможет вам справляться с тяжёлыми весами и улучшить общую физическую форму.

Уточнения

Предпле́чье — часть верхней конечности человека или животного, ограниченная сверху локтевым суставом, а снизу — запястьем. В состав предплечья входят мышцы передней группы (4 слоя) и задней группы (2 слоя).

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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