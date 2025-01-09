Ужас на поле: полузащитник Тоттенхэма потерял сознание прямо посреди матча

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Уругвайский полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Родриго Бентанкур потерял сознание в первом полуфинале Кубка английской лиги против "Ливерпуля".

Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Стадион Монако

Инцидент произошёл на 8-й минуте матча в Лондоне, когда Бентанкур пытался дотянуться до мяча головой, но неудачно упал. После того как ему оказали медицинскую помощь, футболиста унесли с поля на носилках, и его заменил Бреннэн Джонсон.

В своём официальном сообщении в социальных сетях клуб выразил поддержку футболисту, написав: "Бентанкура уносят на носилках, и нам приходится делать раннюю замену. Мы все с тобой, Лоло".

Позже Бентанкур в социальных сетях рассказал о своем состоянии.

"Всё хорошо! Спасибо за сообщения! Поздравляю с победой", — написал футболист.

Уточнения

Родри́го Бентанку́р Колман (исп. Rodrigo Bentancur Colmán; род. 25 июня 1997, Колония-дель-Сакраменто) — уругвайский футболист, полузащитник клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Уругвая.



«То́ттенхэм Хо́тспур» — английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, боро Харинги на севере Лондона.

