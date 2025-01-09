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Загитова снова нуждается в помощи врачей! Фото с капельницей потрясло поклонников

1:00
Спорт » Фигурное катание

Фигуристка Алина Загитова сообщила поклонникам о проблемах со здоровьем. 22-летней спортсменке понадобилась медицинская помощь, о чём она рассказала в своем блоге.

Алина Загитова
Фото: commons.wikimedia.org by Luu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алина Загитова

На опубликованном снимке Загитова находится в раздевалке, где она лежит на кушетке с капельницей. Рядом с ней присутствует медработник. В подписи к фото она просто пожелала всем не болеть.

Поклонники сразу откликнулись, выражая слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления, а также призывали фигуристку не переусердствовать с тренировками.

Напомним, что это не первый случай, когда Загитова нуждается в медицинской помощи. В ноябре 2024 года она также сообщала о проблемах со здоровьем, а в 2022 году уже публиковала фото из больничной палаты. Однако подробности о ее состоянии спортсменка традиционно не раскрывает.

Уточнения

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

Внутриве́нное влива́ние или капельная инфузия (внутривенная инфузия) — процесс введения жидкостей, лекарственных средств или препаратов/компонентов крови в венозный сосуд.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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