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Тренер Вашингтон Кэпиталз разнёс нападение команды во главе с Овечкиным из-за плохой игры

0:51
Спорт

Главный тренер хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери выразил недовольство по поводу игры атакующего звена с участием Александра Овечкина.

Александр Овечкин
Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Александр Овечкин

В интервью тренер отметил, что не удовлетворен результатами, показанными первым звеном в равных составах в последних матчах. Он также добавил, что может принять решение об изменении состава в ближайшее время.

Обычно в первую тройку нападения входили Александр Овечкин, Дилан Строум и Тейлор Рэддиш, но их игра не оправдала ожиданий тренера, пишет Russian Machine Never Breaks.

Напоминаем, что в текущем сезоне Овечкин провёл 24 матча, набрав 30 очков, из которых 19 — это заброшенные шайбы и 11 результативных передач.

Уточнения

«Вашингто́н Кэ́питалз» (англ. Washington Capitals) — профессиональный хоккейный клуб из Вашингтона, США. «Вашингтон» представляет Столичный дивизион Восточной конференции в Национальной хоккейной лиге. 

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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