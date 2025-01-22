Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Веганам на заметку! Модное растительное мясо опаснее, чем вы думаете
Самый маленький вид кошек: невероятное открытие из глубины веков
План побега из Украины сработал: мужчина пошёл воевать за ВСУ, чтобы сдаться в плен русским солдатам
Лайфхак для женщин, которые любят бегать по вечерам: американка тренируется с юмором
Эти продукты помогают вам оставаться энергичными весь день
Не рискуйте: два предмета, которые нужно убрать из авто
Почему не все соседи хороши: растения, которых стоит держать подальше
Жуткое ЧП случилось с трудным российским подростком
Интерактивные игрушки для кошек: как выбрать лучшее для пушистого друга

Чем опасны кубики пресса для женского здоровья

2:12
Спорт

Идеальный пресс с выраженными "кубиками" стал символом успеха в фитнесе. Однако врачи предупреждают: чрезмерное стремление к такой форме живота может нанести вред женскому организму.

Скручивания
Фото: flickr.com by Tyler Read, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Скручивания

Гормональные сбои и здоровье репродуктивной системы

Главный врач медицинского центра МФТИ Алексей Чуршин отмечает, что чрезмерные нагрузки на пресс могут привести к:

  • Сбоям в менструальном цикле: постоянные тренировки снижают уровень жира, необходимого для выработки эстрогена.
  • Гормональному дисбалансу: преобладание мужских гормонов может изменить фигуру и состояние кожи, делая их "мужеподобными".
  • Проблемам с фертильностью: эстроген, который играет ключевую роль в репродуктивной системе, частично накапливается в подкожном жире.

Доктор Кевин Холл из Бостонского университета провёл исследование, в котором из 20 спортсменок только у одной сохранялся регулярный менструальный цикл.

Опасности при беременности

Сильные мышцы пресса, подвергавшиеся интенсивным тренировкам, могут мешать естественному растяжению тканей во время роста плода. Это увеличивает риск:

  • Досрочного прерывания беременности.
  • Трудностей при родах.

Риски для общего здоровья

Уменьшение жировой прослойки ниже нормы приводит к:

  • Пролапсу внутренних органов: исследование Калифорнийского университета показало, что у 8 из 10 женщин-спортсменок после восстановления тренировок диагностировалось опущение органов.
  • Бигорексии: стремление к идеальной физической форме может перерасти в "обратную анорексию", сопровождаемую страхом перед жиром.

Почему жир важен для женщин

Жировая прослойка выполняет жизненно важные функции:

  • Поддерживает гормональный баланс.
  • Участвует в выработке эстрогена.
  • Защищает внутренние органы и суставы.

Вывод

Стремление к идеальному прессу должно быть умеренным и соответствовать особенностям женского организма. Важно помнить, что здоровье — это не только физическая форма, но и правильный баланс всех систем организма.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Удивительное имя дали новорожденной сибирячке
Общество
Удивительное имя дали новорожденной сибирячке Аудио 
Как приятно пахнуть без духов: 5 простых привычек для свежести тела
Красота и стиль
Как приятно пахнуть без духов: 5 простых привычек для свежести тела Аудио 
Простой и вкусный рецепт горячего, которое съедят в один присест
Еда и рецепты
Простой и вкусный рецепт горячего, которое съедят в один присест Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки
Сводка с фронта: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину, Трамп поручил Келлогу завершить войну на Украине за 100 дней Дмитрий Плотников TGE и AMVETS: куда пойдёт армия РФ на пике военного могущества Олег Володин Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова
О чём водители забывают при остановке ГАИ: советы автоюриста
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Последние материалы
До 15 тысяч рублей: пенсионерам напомнили о праве получить помощь на ремонт жилья
Южноамериканский тапир: возвращение уникального вида спустя 100 лет
Способы адаптации питомца к одиночеству: советы и лайфхаки
Пять продуктов, которые могут сохранить остроту ума с возрастом
Заберите у жены пилочку для ногтей: в машине она нужнее
Узнайте, какой сорт свеклы вырастет крупнее
Запрягай сани летом, а яблоней занимайся зимой
Почему лицо опухает по утрам: как определить причину и избавиться навсегда
В Сети обсуждают новую причёску Иды Галич в стиле Джима Керри
Печное отопление в частном доме: все плюсы и минусы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.