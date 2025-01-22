Чем опасны кубики пресса для женского здоровья

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Идеальный пресс с выраженными "кубиками" стал символом успеха в фитнесе. Однако врачи предупреждают: чрезмерное стремление к такой форме живота может нанести вред женскому организму.

Фото: flickr.com by Tyler Read, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Скручивания

Гормональные сбои и здоровье репродуктивной системы

Главный врач медицинского центра МФТИ Алексей Чуршин отмечает, что чрезмерные нагрузки на пресс могут привести к:

Сбоям в менструальном цикле : постоянные тренировки снижают уровень жира, необходимого для выработки эстрогена.

: постоянные тренировки снижают уровень жира, необходимого для выработки эстрогена. Гормональному дисбалансу: преобладание мужских гормонов может изменить фигуру и состояние кожи, делая их "мужеподобными".

преобладание мужских гормонов может изменить фигуру и состояние кожи, делая их "мужеподобными". Проблемам с фертильностью: эстроген, который играет ключевую роль в репродуктивной системе, частично накапливается в подкожном жире.

Доктор Кевин Холл из Бостонского университета провёл исследование, в котором из 20 спортсменок только у одной сохранялся регулярный менструальный цикл.

Опасности при беременности

Сильные мышцы пресса, подвергавшиеся интенсивным тренировкам, могут мешать естественному растяжению тканей во время роста плода. Это увеличивает риск:

Досрочного прерывания беременности.

Трудностей при родах.

Риски для общего здоровья

Уменьшение жировой прослойки ниже нормы приводит к:

Пролапсу внутренних органов: исследование Калифорнийского университета показало, что у 8 из 10 женщин-спортсменок после восстановления тренировок диагностировалось опущение органов.

исследование Калифорнийского университета показало, что у 8 из 10 женщин-спортсменок после восстановления тренировок диагностировалось опущение органов. Бигорексии: стремление к идеальной физической форме может перерасти в "обратную анорексию", сопровождаемую страхом перед жиром.

Почему жир важен для женщин

Жировая прослойка выполняет жизненно важные функции:

Поддерживает гормональный баланс.

Участвует в выработке эстрогена.

Защищает внутренние органы и суставы.

Вывод

Стремление к идеальному прессу должно быть умеренным и соответствовать особенностям женского организма. Важно помнить, что здоровье — это не только физическая форма, но и правильный баланс всех систем организма.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

