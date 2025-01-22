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Йога или стретчинг: что выбрать для здоровья

3:34
Спорт

Йога, стретчинг, ЛФК — все эти направления объединяет работа с телом, однако каждое имеет свои особенности, цели и подходы. На примере асан из хатха-йоги разберёмся, чем они отличаются от обычной растяжки или гимнастики, а также узнаем о пользе правильной практики для здоровья.

Йога
Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Йога

Асаны в йоге: примеры и особенности

Наклон вперёд (Уттанасана)

Распространённые ошибки: Часто наклон выполняют на прямых ногах с круглой спиной. Такой вариант опасен: нагрузка распределяется неправильно, что может привести к травмам позвоночника, включая грыжи.

Правильная техника

  • Согните ноги в коленях.
  • Грудная клетка должна опираться на бёдра.
  • В идеале используйте гамак или вспомогательные средства, чтобы переместить нагрузку с поясницы на копчик.

Польза

  • Снимается нагрузка с внутренних органов таза.
  • Улучшается кровообращение.
  • Позвоночник вытягивается безопасно.

Собака мордой вниз (Адхо Мукха Шванасана)

Типичные ошибки

  • Стремление поставить пятки на пол при неподготовленном теле часто приводит к напряжению в области поясницы и крестца, что опасно для суставов.

Корректный вариант

  • Согните колени, если угол наклона таза к бёдрам превышает 90 градусов.
    Используйте опору под пятки для снижения нагрузки на поясницу

Польза

  • Вытяжение позвоночника.
  • Улучшение кровообращения в области таза и спины.
  • Снижение болей в пояснице.

Берёзка (Сарвангасана)

Ошибки

  • Неправильное выполнение приводит к зажиму шеи, нарушению кровотока в голове и отсутствию вытяжения позвоночника.

Как правильно:

  • Используйте опору под плечи для предотвращения давления на шею.
  • Ремень на локтях помогает расширить грудную клетку.
  • Направляйте ноги вверх, не напрягая шею.

Эффекты:

  • Увеличение жизненной ёмкости лёгких.
  • Улучшение лимфо- и кровообращения.
  • Профилактика гиперлордоза шеи.

Почему йога отличается от растяжки?

Глубокий подход

  • Йога не ограничивается растяжкой мышц. Она работает с суставами, внутренними органами, кровообращением и нервной системой, улучшая общее состояние тела.

Безопасность

  • В йоге применяются вспомогательные средства (гамаки, ремни, блоки), которые помогают выполнять асаны правильно и без травм.

Цель

  • Йога направлена не только на увеличение гибкости, но и на развитие силы, выносливости и гармонизации тела и ума.

Методология

  • Метод Б. К. С. Айенгара включает детальную проработку асан с учётом анатомии и физиологии.

Как выбрать между йогой и растяжкой

  • Если цель — расслабление и улучшение гибкости: выбирайте стретчинг.
  • Если нужно проработать глубинные структуры тела и предотвратить травмы: остановитесь на хатха-йоге.
  • При наличии травм или заболеваний: йога по методу Айенгара безопаснее благодаря терапевтическому подходу.

Итог

Йога — это не просто растяжка. Это комплексная практика, направленная на улучшение здоровья тела и ума. Выбирайте йогу, если хотите не только повысить гибкость, но и проработать внутренние структуры организма, улучшить осанку и предотвратить травмы.

Уточнения

Йо́га - совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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