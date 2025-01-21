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Секрет похудения и набора массы: как приготовить идеальный протеиновый коктейль

3:43
Спорт

Протеиновые коктейли становятся всё более популярными среди людей, стремящихся похудеть или набрать мышечную массу. Однако, чтобы этот напиток действительно приносил пользу, важно соблюдать правила его приготовления и употребления.

Клубничный коктейль
Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapušňák, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубничный коктейль

Что такое протеиновый коктейль

Протеиновый коктейль — это напиток с высоким содержанием белка, который восполняет суточную норму этого важного элемента. Белок — основа для клеток и тканей организма, он участвует в работе гормональной, иммунной систем и поддерживает эластичность кожи и сосудов.

Коктейль может готовиться из порошкового протеина или натуральных продуктов, богатых белком: творога, молока, йогурта, яиц. В одной порции содержится около 20-25 г белка, что делает его отличным перекусом или дополнением к рациону.

Польза протеиновых коктейлей

  • Чувство насыщения: белок усваивается медленно, что продлевает чувство сытости на 1-2 часа.
  • Помощь в похудении: низкокалорийный коктейль сжигает жир, сохраняя мышцы.
  • Рост мышечной массы: напиток восполняет дефицит аминокислот после тренировок.

Недостатки и противопоказания

Злоупотребление коктейлями может привести к:

  • Перегрузке печени и почек.
  • Ухудшению состояния волос и ногтей.
  • Нарушениям пищеварения и нервной системы.

Противопоказания

  • Аллергия или непереносимость компонентов.
  • Заболевания печени, почек, пищеварительной системы.
  • Индивидуальная непереносимость лактозы (замените на соевый или яичный протеин).

Как принимать протеиновые коктейли

Для набора мышечной массы: пейте коктейль до и после тренировки.

Для похудения: замените один приём пищи или используйте как перекус.

Ежедневное употребление: делите суточную норму белка на две порции, чтобы не перегружать организм.

Рецепты протеиновых коктейлей

Для похудения

Ягодный коктейль

  • Творог (до 9%) — 200 г.
  • Молоко (1,5%) — 200 мл.
  • Ягоды (клубника, малина) — 100 г.

Коктейль с яичными белками

  • Молоко (0-1,5%) — 200 мл.
  • Яичные белки — 2 шт.
  • Обезжиренный творог — 50-70 г.
  • Мёд — 1 ч. л.

Для набора массы

Банановый коктейль

  • Молоко — 0,5 л.
  • Банан — 300 г.
  • Орехи — 30-50 г.
  • Мёд — 3 ст. л.
  • Творог — 200 г.

Белковая бомба

  • Творог — 75 г.
  • Молоко — 250 мл.
  • Банан — 1 шт.
  • Варёные яйца (белок) — 2 шт.
  • Какао — 2 ч. л.
  • Ягоды или овсяные хлопья — 80 г.

Особенности приёма

  • До тренировки: за 40-50 минут, чтобы поддержать уровень аминокислот.
  • После тренировки: добавьте углеводы (бананы, какао), чтобы восполнить энергию.
  • Для женщин: протеиновые коктейли не различаются по гендеру, хотя некоторые марки добавляют витамины и коллаген для женской аудитории.

Итог

Протеиновые коктейли — удобный способ поддерживать здоровье и спортивную форму. Главное — соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, чтобы напиток работал на достижение ваших целей.

Уточнения

Фи́тнес  — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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