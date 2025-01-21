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Почему глютамин необходим каждому кто занимается спортом

3:21
Спорт

Глютамин — аминокислота, которая стала настоящим открытием для спортсменов и любителей активного образа жизни. Несмотря на то, что организм может синтезировать его самостоятельно, в определённых условиях требуется дополнительное поступление этой важной субстанции.

Спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Спорт

Что такое глютамин и зачем он нужен

Глютамин входит в число условно необходимых аминокислот, то есть организм способен вырабатывать его сам. Однако при высокой физической нагрузке, стрессе или заболеваниях уровень глютамина может резко снижаться. Он участвует в:

  • Выработке глюкозы и других аминокислот.
  • Поддержании азотного баланса.
  • Правильной работе иммунной системы и пищеварительного тракта.

Большая часть глютамина синтезируется в мышечных тканях, а затем транспортируется к органам, где он выполняет свои функции.

Источники глютамина

Глютамин содержится в продуктах, богатых белком:

  • Говядина, курица, рыба.
  • Молочные продукты (сыворотка, творог).
  • Яйца, фасоль, орехи, капуста.

Для тех, кто активно занимается спортом или соблюдает низкобелковую диету, этих источников может быть недостаточно, и на помощь приходят добавки.

Польза глютамина для спортсменов

Глютамин поддерживает регенерацию мышц, снижает болевые ощущения после тренировок, ускоряет восстановление организма. Он предотвращает разрушение мышечной ткани, улучшает усвоение лейцина (важного для роста мышц) и усиливает анаболические процессы.

Регулярное употребление глютамина полезно для:

  • Восстановления сил после тренировок.
  • Снижения уровня стресса.
  • Улучшения работы кишечника.
  • Повышения выработки гормона роста.

Роль глютамина в работе кишечника и иммунной системы

Интенсивные тренировки могут вызывать синдром "дырявого кишечника", при котором нарушается барьерная функция органов пищеварения. Глютамин помогает укрепить клетки кишечника, предотвращая проникновение токсинов и вирусов.

Влияние на иммунитет также доказано: клетки иммунной системы используют глютамин как источник энергии. При недостатке этой аминокислоты повышается риск инфекций, особенно в период высоких нагрузок.

Как принимать глютамин

Рекомендованная доза для поддержания здоровья — 5 г в сутки. Для спортсменов дозировка может быть увеличена до 10 г дважды в день. Лучше всего принимать глютамин после тренировки или перед сном.

Влияние на организм

Приём глютамина улучшает общее состояние организма, помогает быстрее восстанавливаться после операций и снижает риск осложнений при химиотерапии. Аминокислота безопасна даже при высоких дозах и подходит беременным и кормящим женщинам.

Итог

Глютамин — универсальная добавка, которая необходима для поддержки организма в периоды высоких нагрузок. Если вы профессионально занимаетесь спортом или хотите ускорить восстановление после физических усилий, глютамин станет вашим надёжным помощником.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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