Почему глютамин необходим каждому кто занимается спортом

Глютамин — аминокислота, которая стала настоящим открытием для спортсменов и любителей активного образа жизни. Несмотря на то, что организм может синтезировать его самостоятельно, в определённых условиях требуется дополнительное поступление этой важной субстанции.
Глютамин входит в число условно необходимых аминокислот, то есть организм способен вырабатывать его сам. Однако при высокой физической нагрузке, стрессе или заболеваниях уровень глютамина может резко снижаться. Он участвует в:
Большая часть глютамина синтезируется в мышечных тканях, а затем транспортируется к органам, где он выполняет свои функции.
Глютамин содержится в продуктах, богатых белком:
Для тех, кто активно занимается спортом или соблюдает низкобелковую диету, этих источников может быть недостаточно, и на помощь приходят добавки.
Глютамин поддерживает регенерацию мышц, снижает болевые ощущения после тренировок, ускоряет восстановление организма. Он предотвращает разрушение мышечной ткани, улучшает усвоение лейцина (важного для роста мышц) и усиливает анаболические процессы.
Регулярное употребление глютамина полезно для:
Интенсивные тренировки могут вызывать синдром "дырявого кишечника", при котором нарушается барьерная функция органов пищеварения. Глютамин помогает укрепить клетки кишечника, предотвращая проникновение токсинов и вирусов.
Влияние на иммунитет также доказано: клетки иммунной системы используют глютамин как источник энергии. При недостатке этой аминокислоты повышается риск инфекций, особенно в период высоких нагрузок.
Рекомендованная доза для поддержания здоровья — 5 г в сутки. Для спортсменов дозировка может быть увеличена до 10 г дважды в день. Лучше всего принимать глютамин после тренировки или перед сном.
Приём глютамина улучшает общее состояние организма, помогает быстрее восстанавливаться после операций и снижает риск осложнений при химиотерапии. Аминокислота безопасна даже при высоких дозах и подходит беременным и кормящим женщинам.
Глютамин — универсальная добавка, которая необходима для поддержки организма в периоды высоких нагрузок. Если вы профессионально занимаетесь спортом или хотите ускорить восстановление после физических усилий, глютамин станет вашим надёжным помощником.
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