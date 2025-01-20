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Секреты идеального тела: комплекс эффективных упражнений для пресса и ягодиц

2:56
Спорт

Если вы мечтаете о плоском животе и подтянутых ягодицах, этот набор упражнений создан специально для вас. Простые и эффективные техники помогут достичь желаемого результата в кратчайшие сроки.

Спортивная девушка
Фото: freepik by prostooleh is licensed under https://www.freepik.com
Спортивная девушка

Подготовка к тренировке

Начните с разминки. Это важный этап, который позволяет разогреть мышцы и избежать травм. Уделите несколько минут лёгким упражнениям, чтобы подготовить тело к нагрузке.

Упражнения для пресса

Планка

  • Универсальное статическое упражнение, которое укрепляет мышцы кора и улучшает выносливость. Встаньте в упор на локти и носки, выпрямите тело, напрягите пресс и ягодицы. Избегайте прогибов в пояснице.

Динамичная планка с подъёмом таза («уголок»)

  • Сделайте планку более сложной: поднимайте таз вверх и фиксируйте положение. Это добавляет динамику и задействует дополнительные мышцы.

Планка с подъёмом на прямые руки

  • Начните с упора на локтях, затем поочерёдно выпрямляйте руки. Это упражнение прорабатывает мышцы пресса и рук.

Скалолаз

  • Из положения планки подтягивайте колени к груди, чередуя ноги. Это упражнение даёт нагрузку всему телу.

Скручивания с гирей

  • Сядьте, возьмите гирю, согните ноги. Поворачивайте корпус вправо и влево, касаясь гирей пола. Это поможет укрепить косые мышцы живота.

Велосипед

  • Лягте на спину, попеременно подтягивайте локоть к противоположному колену. Простое упражнение для проработки косых и прямых мышц пресса.

Упражнения для ягодиц

Ягодичный мостик

  • Лягте на спину, согните ноги, плотно прижмите стопы к полу. Поднимите таз, напрягите ягодицы и разведите бедра. Используйте гантели или эспандеры для усиления.

Румынская тяга с приседом

  • С гантелями или другим утяжелителем делайте наклоны вперёд и приседания. Это укрепляет заднюю поверхность бедра и ягодицы.

Махи ногами на четвереньках

  • Встаньте на четвереньки, поднимайте согнутую ногу назад, выпрямляя её. Это задействует мышцы ягодиц и бедра.

Отведение ноги лежа на боку

  • Лягте на бок, поднимайте верхнюю ногу, напрягая среднюю ягодичную мышцу. Для усиления используйте эспандер.

Советы для безопасности

  • Не забывайте о здоровье: если вы чувствуете дискомфорт или боль, прекратите тренировку. Начинайте с минимальной нагрузки, увеличивая её постепенно.

Итог

Регулярное выполнение этих упражнений поможет не только скорректировать фигуру, но и укрепить здоровье. Бережно относитесь к своему телу, и оно обязательно отблагодарит вас!

Уточнения

Фи́тнес  — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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