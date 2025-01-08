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Начните день правильно: как утренний бег улучшит ваше здоровье

1:37
Спорт

Когда лучше всего бегать? Споры на эту тему не утихают, но утренние пробежки имеют массу преимуществ, которые сложно игнорировать. Вот пять причин, почему утро идеально подходит для бега.

Девушка бежит по снежной дороге
Фото: freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка бежит по снежной дороге

Энергия на весь день

Бег с утра помогает зарядиться энергией и настроить организм на продуктивный день. Кардионагрузка стимулирует выработку эндорфинов, что улучшает настроение и концентрацию.

Меньше отвлекающих факторов

Утро — это время, когда мир ещё не пробудился. Нет звонков, рабочих задач или семейных обязанностей. Это ваш момент уединения и фокусировки на себе.

Лучшие результаты

Исследования показывают, что утром уровень кортизола выше, что помогает организму более эффективно использовать жиры в качестве источника энергии. А значит, утренние пробежки могут способствовать снижению веса.

Регулярность и привычка

Когда бег становится утренним ритуалом, его проще вписать в повседневную жизнь. Вечерние тренировки часто откладываются из-за усталости или непредвиденных дел.

Освежающее начало дня

Свежий утренний воздух бодрит и пробуждает. Это помогает быстрее проснуться и ощутить прилив сил. К тому же, бегая по утрам, вы можете наслаждаться тишиной и красотой окружающего мира.

Если вы хотите сделать бег частью своей жизни, утро — лучший вариант для старта. Попробуйте вставать на 30 минут раньше, и ваш день начнёт меняться к лучшему.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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