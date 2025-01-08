Простая тренировка для сильного пресса: займёт всего 10 минут в день

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Крепкий пресс — это не только про эстетику, но и про здоровье. Он помогает стабилизировать корпус, поддерживать осанку и защищать спину от травм. Если вы хотите улучшить свои результаты, добавьте в тренировку эффективные упражнения, которые действительно работают.

Фото: freepik мышцы пресса

Тренируем пресс с умом

Не обязательно часами качать пресс, чтобы добиться результата. Главное — правильная техника и разнообразие.

Планка с подтягиванием коленей. Это упражнение укрепляет не только пресс, но и мышцы спины. Встаньте в упор лёжа, подтягивайте поочерёдно колени к груди, удерживая корпус ровным. Скручивания на фитболе. Мяч увеличивает амплитуду движения, делая упражнение более эффективным. Старайтесь напрягать пресс в верхней точке. Скручивания. Это идеальный вариант для косых мышц живота. Выполняйте упражнение с гантелей или бутылкой воды для дополнительной нагрузки.

Зачем укреплять мышцы кора

Сильный пресс нужен не только для красивого тела. Он помогает:

Улучшить осанку и баланс.

Снизить риск травм при интенсивных тренировках.

Увеличить эффективность других упражнений, например, приседаний или становой тяги.

"Ваш пресс — это основа всех движений. Без него сложно добиться прогресса в тренировках"., — отмечает тренер Сьюзан Кларк.

Как сделать тренировку эффективнее

Не забывайте про прогрессию. Увеличивайте число повторений или добавляйте вес.

Следите за техникой, чтобы не перегружать спину.

Регулярно меняйте упражнения, чтобы мышцы не привыкали к нагрузке.

Систематичный подход к тренировкам и выполнение проверенных упражнений помогут вам почувствовать разницу уже через несколько недель.

Уточнения

Пресс — сокращенное название мышц живота.

