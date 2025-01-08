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Простая тренировка для сильного пресса: займёт всего 10 минут в день

1:56
Спорт

Крепкий пресс — это не только про эстетику, но и про здоровье. Он помогает стабилизировать корпус, поддерживать осанку и защищать спину от травм. Если вы хотите улучшить свои результаты, добавьте в тренировку эффективные упражнения, которые действительно работают.

мышцы пресса
Фото: freepik
мышцы пресса

Тренируем пресс с умом

Не обязательно часами качать пресс, чтобы добиться результата. Главное — правильная техника и разнообразие.

  1. Планка с подтягиванием коленей. Это упражнение укрепляет не только пресс, но и мышцы спины. Встаньте в упор лёжа, подтягивайте поочерёдно колени к груди, удерживая корпус ровным.
  2. Скручивания на фитболе. Мяч увеличивает амплитуду движения, делая упражнение более эффективным. Старайтесь напрягать пресс в верхней точке.
  3. Скручивания. Это идеальный вариант для косых мышц живота. Выполняйте упражнение с гантелей или бутылкой воды для дополнительной нагрузки.

Зачем укреплять мышцы кора

Сильный пресс нужен не только для красивого тела. Он помогает:

  • Улучшить осанку и баланс.
  • Снизить риск травм при интенсивных тренировках.
  • Увеличить эффективность других упражнений, например, приседаний или становой тяги.

"Ваш пресс — это основа всех движений. Без него сложно добиться прогресса в тренировках"., — отмечает тренер Сьюзан Кларк.

Как сделать тренировку эффективнее

  • Не забывайте про прогрессию. Увеличивайте число повторений или добавляйте вес.
  • Следите за техникой, чтобы не перегружать спину.
  • Регулярно меняйте упражнения, чтобы мышцы не привыкали к нагрузке.

Систематичный подход к тренировкам и выполнение проверенных упражнений помогут вам почувствовать разницу уже через несколько недель.

Уточнения

Пресс —  сокращенное название мышц живота.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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