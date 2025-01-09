Плющев об отсутствии Овечкина в рейтинге хоккеистов: все знают, кто чего стоит

1:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев, комментируя ежегодный рейтинг самых влиятельных людей в мире хоккея, составленный журналом The Hockey News, отметил, что предсказать критерии, по которым этот рейтинг формируется, крайне сложно.

Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Александр Овечкин

По его словам, издание руководствуется своими принципами и канонами, и судить о справедливости списка бессмысленно.

Плющев подчеркнул, что россиянин Александр Овечкин является выдающимся игроком и уже приближается к рекорду Уэйна Гретцки. Однако он также отметил, что прогнозирование и распределение позиций игроков в рейтинге — это внутренний процесс, который трудно понять. Это аналогично тому, как сложно понять, почему игроки выбираются на драфтах под определёнными номерами и какие факторы на это влияют.

Плющев добавил в разговоре со "Спорт-Экспрессом", что не стоит слишком переживать из-за рейтингов, так как все понимают, кто есть кто и какие усилия были вложены в развитие хоккея. Он также отметил, что к русским игрокам сейчас существует определённое субъективное отношение, что является вполне объяснимым.

"Особенно расстраиваться не надо, так как все прекрасно понимают, кто есть кто и какое вложение сделал. К русским у них сейчас отношение определенное — субъективное, так что в этом ничего удивительного нет», — сказал Плющев.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».



Владимир Анатольевич Плющев (род. 2 августа 1955, Москва) — российский хоккейный тренер, в начале 2000-х годов успешно работавший с молодёжными сборными России; в 2002—2003 годах — главный тренер национальной сборной России.

