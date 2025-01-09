Журова надеется, что фанаты из США и Канады могут помочь российским хоккеистам попасть на Олимпиаду

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Депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила надежду на то, что мнение болельщиков из США и Канады может повлиять на решение о допуске сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2026 года.

Фото: Пресс-служба ХК "Авангард" by Дмитрий Лошкарёв "Авангард" - "Ак Барс" 9 сентября 2024 года

Она отметила, что без участия российских хоккеистов олимпийский турнир значительно потеряет в зрелищности и качестве. По её мнению, активное выражение поддержки со стороны американских и канадских фанатов может оказать давление на Международную федерацию хоккея (IIHF) и способствовать положительному решению по этому вопросу.

Журова также упомянула о видеозаписях, где американские болельщики выражают желание увидеть сборную России на Олимпиаде и отмечают, что ждут выступления команды, составленной из звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Олимпийские игры 2026 года состоятся в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Уточнения

Светла́на Серге́евна Жу́рова (род. 7 января 1972, Павлово, Ленинградская область) — советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI (с 13 марта 2013 года) и VII (с 18 сентября 2016 года) созывов.



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