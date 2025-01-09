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Журова надеется, что фанаты из США и Канады могут помочь российским хоккеистам попасть на Олимпиаду

1:04
Спорт

Депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила надежду на то, что мнение болельщиков из США и Канады может повлиять на решение о допуске сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2026 года.

"Авангард" - "Ак Барс" 9 сентября 2024 года
Фото: Пресс-служба ХК "Авангард" by Дмитрий Лошкарёв
"Авангард" - "Ак Барс" 9 сентября 2024 года

Она отметила, что без участия российских хоккеистов олимпийский турнир значительно потеряет в зрелищности и качестве. По её мнению, активное выражение поддержки со стороны американских и канадских фанатов может оказать давление на Международную федерацию хоккея (IIHF) и способствовать положительному решению по этому вопросу.

Журова также упомянула о видеозаписях, где американские болельщики выражают желание увидеть сборную России на Олимпиаде и отмечают, что ждут выступления команды, составленной из звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Олимпийские игры 2026 года состоятся в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Уточнения

Светла́на Серге́евна Жу́рова (род. 7 января 1972, Павлово, Ленинградская область) — советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI (с 13 марта 2013 года) и VII (с 18 сентября 2016 года) созывов.

Зи́мние Олимпи́йские и́гры 2026 (англ. 2026 Winter Olympics, фр. Jeux olympiques d'hiver de 2026, итал. XXV Giochi olimpici invernali, официальное название XXV Зи́мние Олимпи́йские и́гры) — международное спортивное мероприятие, которое планируется провести с 6 по 22 февраля 2026 года.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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