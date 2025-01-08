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Роднина высказалась о возможной поездке Трусовой на ОИ-2026: возвращайтесь в реальность

1:11
Спорт

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина сообщила, что думает о перспективах серебряного призёра Олимпийских игр Александры Трусовой выступить на следующей зимней Олимпиаде, которая пройдёт в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ирина Роднина
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ирина Роднина

Политик высказалась о шансах Трусовой на поездку на Олимпиаду в довольно резкой форме.

"Шансы Трусовой поехать на грядущую Олимпиаду? Разговоры о Трусовой на ОИ-2026 лишены всякого смысла и логики. Возвращайтесь в реальность", — сказала Роднина в разговоре с "РБ Спорт".

Роднина считает, что обсуждение участия Трусовой в Олимпийских играх 2026 года не имеет смысла, поскольку сейчас нужно говорить о тех спортсменах, которые продолжают выступать на высоком уровне.

Ранее стало известно, что российские фигуристы, включая Трусову, допущены к участию в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года. Однако до сих пор они не получили разрешение на участие в других международных соревнованиях.

Уточнения

Ири́на Константи́новна Роднина́ (род. 12 сентября 1949, Москва) — советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980), десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы, российский общественный и государственный деятель.

Алекса́ндра Вячесла́вовна Тру́сова (с 2024 года носит фамилию Игна́това; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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