От лучшего к худшему: фитнес-тренеры оценили 22 упражнения на пресс

Существует множество упражнений для пресса, но не все они одинаково эффективны. Одним из самых мощных движений, которое помогает быстро укрепить пресс, является Холлоу боди.
Это упражнение получило высший рейтинг S в исследовании команды тренеров Calisthenicmovement, которая провела анализ 22 популярных упражнений для пресса.
В отличие от планки или приседаний, которые требуют задействования других крупных групп мышц, Холлоу боди фокусируется исключительно на прессе, активируя как верхнюю, так и нижнюю его часть. Это делает упражнение не только эффективным, но и доступным для большинства, так как оно не требует особой силы рук или ног.
Также важно отметить, что эффективность упражнений зависит не только от того, насколько они задействуют пресс, но и от того, насколько они доступны. Для большинства людей Холлоу боди — это идеальное решение, так как оно не требует высокой подвижности и позволяет достигать отличных результатов при регулярной практике.
Между тем, приседания, планка и другие популярные упражнения для пресса, такие как передний рычаг, оказались на более низких позициях в рейтинге из-за их сложности и зависимости от силы других мышц.
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