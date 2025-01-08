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От лучшего к худшему: фитнес-тренеры оценили 22 упражнения на пресс

1:25
Спорт

Существует множество упражнений для пресса, но не все они одинаково эффективны. Одним из самых мощных движений, которое помогает быстро укрепить пресс, является Холлоу боди.

пресс
Фото: freepik
пресс

Это упражнение получило высший рейтинг S в исследовании команды тренеров Calisthenicmovement, которая провела анализ 22 популярных упражнений для пресса.

Что отличает Холлоу боди от других упражнений?

В отличие от планки или приседаний, которые требуют задействования других крупных групп мышц, Холлоу боди фокусируется исключительно на прессе, активируя как верхнюю, так и нижнюю его часть. Это делает упражнение не только эффективным, но и доступным для большинства, так как оно не требует особой силы рук или ног.

Также важно отметить, что эффективность упражнений зависит не только от того, насколько они задействуют пресс, но и от того, насколько они доступны. Для большинства людей Холлоу боди — это идеальное решение, так как оно не требует высокой подвижности и позволяет достигать отличных результатов при регулярной практике.

Между тем, приседания, планка и другие популярные упражнения для пресса, такие как передний рычаг, оказались на более низких позициях в рейтинге из-за их сложности и зависимости от силы других мышц.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Мышцы туловища также как и мышцы шеи, разделяют на две группы: собственные мышцы и мышцы-пришельцы.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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