Возраст не имеет значения: как стать быстрее, сильнее и выносливее после 40

Возраст больше не препятствие для хорошей формы. С правильным подходом вы можете быть сильнее даже, чем в 30!

Фото: wikimedia.org by Taco fleur, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Тренировка с гирей

Важно понимать, что с возрастом уменьшается мышечная масса, особенно быстро сокращающихся волокон, а суставы теряют гибкость из-за снижения уровня коллагена.

Также восстановление после нагрузок занимает больше времени. Но это не повод отказываться от тренировок, а наоборот — нужно вводить нагрузки постепенно, начиная с основ. Сначала занимайтесь 3 раза в неделю, постепенно увеличивая нагрузку на 5-10% каждый месяц, и фокусируйтесь на выносливости, силе и стабильности корпуса, бёдер и плеч.

При этом важно соблюдать баланс между тренировками и восстановлением. После интенсивных занятий давайте телу время на восстановление, занимаясь легкими активностями, такими как йога или прогулки.

Меняйте программу тренировок каждые несколько месяцев. Питание также играет ключевую роль — увеличьте потребление белка и следите за витаминами, а также старайтесь ограничить алкоголь.

И, конечно, качественный сон имеет первостепенное значение: без нормального отдыха тренировки не дадут максимального результата, пишет The New York Times.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.



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