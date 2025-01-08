Калории тают вместе с мылом: как уход за собой превращается в тренировку

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Спортивный консультант Галина Прокопьева рассказала о неожиданных преимуществах ухода за собой в борьбе с лишними килограммами.

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Талия

По данным издания "Спорт-Экспресс", она пояснила, что личная гигиена и ежедневные бьюти-ритуалы могут способствовать сжиганию калорий.

Эксперт уточнила, что такие простые действия, как умывание, принятие душа или сушка волос феном, требуют слаженной работы различных групп мышц. Например, выполнение этих движений обеспечивает лёгкую физическую активность.

По словам Прокопьевой, 40 минут, потраченные на утренний уход за собой, позволяют сжечь около 200 килокалорий, если вес человека составляет примерно 60 килограммов. Она также добавила, что это можно сравнить с тренировкой на тренажёрах в среднем темпе с лёгкой нагрузкой.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.



Гигие́на — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни.

