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Как вернуть мотивацию к тренировкам: 9 проверенных способов

2:46
Спорт

Бывает, что даже самые преданные фитнесу люди пропускают тренировки. Лень, усталость или жизненные обстоятельства — всё это может стать причиной. Но что делать, чтобы небольшой пропуск не превратился в долгий отказ от спорта? Ниже собраны эффективные стратегии, которые помогут вам быстро вернуться в форму.

занятия спортом
Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
занятия спортом

Подготовьте снаряжение заранее

Сертифицированный тренер Гаррет Сикэт советует готовить спортивную одежду и оборудование перед сном.

"Когда всё готово, легче начать. Просто встаньте, оденьтесь и выходите на тренировку", — делится он.

Назначьте "встречу с тренировкой"

Тренер по психическому здоровью Мишель Керулис предлагает выделять время в расписании на тренировку, как если бы это была важная встреча. Запишитесь на групповое занятие — это создаёт обязательства, которые сложно проигнорировать.

Планируйте прогресс

Инструктор по пилатесу, Лорен Ливелл, утверждает, что тренироваться проще, если у вас есть чёткий план. Записывайте свои достижения — это поможет почувствовать прогресс и даст мотивацию двигаться дальше.

Будьте гибкими

Тренер Брэндон Хайатт адаптировал свои тренировки под новый ритм жизни, когда стал отцом. Вместо долгих занятий он выбирает короткие тренировки или активные способы передвижения, например, поездки на велосипеде.

"Главное — двигаться, даже если это всего 20 минут", — говорит он.

Определите своё "почему"

Знайте, ради чего вы тренируетесь. Это может быть как краткосрочная цель (улучшение конкретного навыка), так и долгосрочные планы (участие в соревнованиях). Помня об этом, легче сохранять мотивацию.

Включите музыку

Правильный плейлист может творить чудеса. Керулис выбирает песни, которые заряжают её энергией и помогают сосредоточиться на тренировке. Исследования подтверждают: музыка стимулирует работу мышц и улучшает настроение.

Позитивный настрой

Аффирмации и позитивный внутренний диалог помогают оставаться мотивированным.

"Я сильный. Я могу", — такие фразы поднимают дух и укрепляют решимость, считает Сикэт.

Найдите вдохновение в интернете

Видео или статьи о людях, преодолевающих трудности, могут вдохновить на движение. Керулис использует такие медиа, чтобы побороть нежелание тренироваться.

Давайте себе отдых

Даже профессионалы понимают: иногда лучше пропустить тренировку, чтобы избежать переутомления или травм. Важно быть честным с собой: отдых — это не слабость, а часть прогресса.

Уточнения

Мотива́ция (от лат. movēre «двигать», в другом источнике от лат. moveo — двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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