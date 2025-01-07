Как тренировать верхнюю часть тела без походов в зал

Знаете ли вы, что упражнения для верхней части тела не только улучшают внешний вид, но и укрепляют суставы и кости, снижая риск травм? А главное — их можно выполнять где угодно, ведь для этого не нужны тренажёры.
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка выполняет отжимания
Эта 15-минутная тренировка задействует сразу несколько мышечных групп, обеспечивая максимальную эффективность. Всё, что вам нужно — это немного свободного времени и желание стать сильнее.
Как выполнять тренировку
Каждое упражнение выполняется по 45 секунд с перерывом в 15 секунд между подходами. Выполните весь комплекс трижды.
Упражнения
Планка с подъёмом рук
Встаньте, согните корпус и пройдите руками вперёд до положения планки.
Поднимите левую руку так, чтобы она оказалась рядом с ухом, верните её на место.
Повторите то же с правой рукой. Вернитесь в исходное положение и начните заново.
Планка с переходами
Из положения высокой планки опустите правую руку на локоть, затем левую.
Вернитесь в верхнюю позицию, поднимая руки в обратной последовательности.
Чередуйте, с какой руки начинать.
Отжимания
Из положения планки согните локти под углом 45° и опустите корпус.
Держите тело прямым от головы до пят. Вернитесь в исходное положение.
«Супергерой» с подтяжкой
Лягте на живот, поднимите руки и грудь над полом.
Сведите локти за головой, затем верните руки в исходное положение.
Отжимания для трицепсов
Сядьте на пол, руки позади себя, ноги согнуты.
Поднимите бёдра, согните локти и опустите корпус, не касаясь пола.
Почему это работает
Эти упражнения помогают не только развить силу, но и улучшить выносливость. Они задействуют ключевые группы мышц — от плеч до трицепсов, обеспечивая гармоничное развитие и улучшая координацию.
Уточнения
Человеческое тело — физическая структура человека, человеческий организм.