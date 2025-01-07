Чем опасны зимние пробежки?

Фитнес-тренер Александр Карпов выразил опасения по поводу зимних пробежек, подчеркивая их потенциальный вред для здоровья, сообщает "Спорт-Экспресс".
Тренер добавил, что в противном случае преимущества от таких нагрузок будут незначительными, так как организм не приспособлен к физической активности в холодную погоду. Он также отметил, что существуют множество противопоказаний для бега зимой.
"Если у вас есть перенесенный инфаркт или инсульт, проблемы с сердечно-сосудистой системой или опорно-двигательным аппаратом, хронические заболевания органов дыхания, или же варикозное расширение вен, стоит подумать о менее активных видах спорта", — подчеркнул тренер.
Эксперт отметил, что в условиях низких температур возрастает угроза переохлаждения дыхательных органов, что может спровоцировать серьезные болезни, включая пневмонию, бронхит, туберкулез и трахеит. В связи с этим необходимо внимательно следить за дыханием и защищать рот с помощью маски в морозную погоду.
Также специалист подчеркнул, что зимой вероятность получения травм на скользких поверхностях значительно увеличивается. Поэтому важно правильно подбирать экипировку для безопасных прогулок и тренировок.
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