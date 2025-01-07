Названа лучшая тренировка для похудения после праздников

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Фитнес-специалист Ирина Ротач представила наиболее эффективную тренировку для похудения после новогодних праздников, как сообщает Men Today.

Фото: freepik выпады

В начале работы она предлагает приседания с касанием стоп рукой. Для выполнения этого упражнения нужно встать ровно, опустив руки вдоль тела. Затем займитесь приседанием и вернитесь в исходное положение, поднимая согнутую правую ногу и касаясь левой рукой её стопы. После этого снова выполните приседание и дотроньтесь правой рукой до левой стопы.

Далее тренировка включает выпады с прыжками, планку с касанием плеча, отжимания и тягу гантелей в наклоне. Для этого необходимо принять прямую позу, взяв гантели в руки, расставив ноги на ширину плеч. На выдохе подтяните гантели к пояснице, сводя лопатки, а затем опустите их и вернитесь в исходное положение.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

