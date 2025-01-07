Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Высокая степень сжатия и экономия: секреты дизельного двигателя
Петухи оказались умнее, чем принято об этом думать. Результаты исследования
Как приготовить рыбу с хрустящей корочкой, которая покорит всех
Зимняя обрезка деревьев: как получить обильный урожай весной
Компенсаторный сон и его влияние на риск сердечных заболеваний
Как очистить машину без риска для лакокрасочного покрытия
Многослойность и аксессуары: вязаное платье в тренде
Уровень запасов газа падает до рекордных минимумов в хранилищах Европы
4 удивительных блюда, в которые можно добавлять водоросли чука

Фитнес-тренер Филиппенко дал советы для улучшения самочувствия во время многочасового перелёта

1:01
Спорт

Фитнес-тренер Роман Филиппенко предоставил рекомендации по улучшению самочувствия во время долгих перелётов, о чем сообщает РИАМО.

приседания
Фото: freepik
приседания

Филиппенко рекомендовал совершать регулярные разминки.

"Каждые 1-2 часа вставайте и выполняйте простые, но эффективные упражнения: потяните руки вверх и в стороны, сделайте 10-15 приседаний и 10 наклонов корпуса вперед из положения стоя. Эти небольшие физические нагрузки помогут значительно улучшить кровообращение и снизить риск образования тромбов", — заявил он.

Тренер советует выполнять периодические разминки и подчеркнул, что даже короткая прогулка по салону может положительно сказаться на общем состоянии. Роман также отметил важность регулярного употребления воды в течение всего рейса и предостерег от избыточного потребления кофеина и алкоголя, устремляя внимание к тому, что это поможет организму легче перенести продолжительный полёт.

 

 

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Добавьте это в гречку — и она станет любимым блюдом всей семьи
Еда и рецепты
Добавьте это в гречку — и она станет любимым блюдом всей семьи Аудио 
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Здоровье
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы Аудио 
В США считают, что отказ России от доллара будет для Штатов проблемой
Экономика и бизнес
В США считают, что отказ России от доллара будет для Штатов проблемой Аудио 
Популярное
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы

Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.

Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Cryptopoltan: отказ России от доллара станет проблемой для США
Простой способ борьбы с инеем на лобовом стекле
Простой способ борьбы с инеем на лобовом стекле
Последние материалы
Вступление Индонезии в БРИКС стало знаковым событием
Высокая степень сжатия и экономия: секреты дизельного двигателя
Петухи оказались умнее, чем принято об этом думать. Результаты исследования
Фитнес-тренер Филиппенко дал советы для улучшения самочувствия во время многочасового перелёта
Как приготовить рыбу с хрустящей корочкой, которая покорит всех
Зимняя обрезка деревьев: как получить обильный урожай весной
Компенсаторный сон и его влияние на риск сердечных заболеваний
Как очистить машину без риска для лакокрасочного покрытия
Многослойность и аксессуары: вязаное платье в тренде
Уровень запасов газа падает до рекордных минимумов в хранилищах Европы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.