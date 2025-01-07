Фитнес-тренер Филиппенко дал советы для улучшения самочувствия во время многочасового перелёта

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Фитнес-тренер Роман Филиппенко предоставил рекомендации по улучшению самочувствия во время долгих перелётов, о чем сообщает РИАМО.

Фото: freepik приседания

Филиппенко рекомендовал совершать регулярные разминки.

"Каждые 1-2 часа вставайте и выполняйте простые, но эффективные упражнения: потяните руки вверх и в стороны, сделайте 10-15 приседаний и 10 наклонов корпуса вперед из положения стоя. Эти небольшие физические нагрузки помогут значительно улучшить кровообращение и снизить риск образования тромбов", — заявил он.

Тренер советует выполнять периодические разминки и подчеркнул, что даже короткая прогулка по салону может положительно сказаться на общем состоянии. Роман также отметил важность регулярного употребления воды в течение всего рейса и предостерег от избыточного потребления кофеина и алкоголя, устремляя внимание к тому, что это поможет организму легче перенести продолжительный полёт.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.

