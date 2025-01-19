Сон против недосыпа: сколько спать перед спортом, чтобы не навредить себе

Сон — один из ключевых факторов успешных тренировок. Но сколько часов действительно нужно спать, чтобы чувствовать себя бодрым, а главное — не навредить организму? Рассмотрим это вместе с врачом семейной медицины Алисой Гаргаевой.
"Мышцы растут не в зале, а во время отдыха, — поясняет Алиса Гаргаева. — Сон играет ключевую роль в выработке гормона роста, который отвечает за восстановление организма и работу эндокринной системы".
Недостаток сна замедляет процессы восстановления и ухудшает физическую форму. Это также влияет на:
Рекомендации для спортсменов не отличаются от общих: оптимальная продолжительность сна — 7-9 часов в сутки. Этого достаточно для восстановления организма, повышения иммунитета и улучшения когнитивных функций.
Недостаток сна в дни тренировок может привести к:
Недосып не всегда повод отказываться от тренировки. Но есть симптомы, при которых физическая нагрузка только усугубит состояние:
Если вы чувствуете эти симптомы, замените интенсивные занятия легкой активностью: стретчингом, плаванием или йогой. А если вы спали менее 4 часов, время на тренировку лучше потратить на сон.
Идея компенсировать недосып за неделю длинным сном в выходные кажется заманчивой, но это создает "социальный джетлаг". Алиса Гаргаева объясняет:
"Если вы спите дольше в выходные, а в понедельник возвращаетесь к раннему подъему, ваши биоритмы сбиваются. Организм адаптируется только к середине недели, а затем цикл повторяется. Лучше минимизировать разницу между количеством сна в будни и выходные до одного часа".
Если вы хотите высыпаться перед тренировками, следуйте этим советам:
Сон — это не просто отдых, а важный элемент тренировочного процесса. Без него эффективность физических нагрузок снижается, а риск травм и переутомления возрастает. Заботьтесь о своем сне так же, как о питании и тренировках.
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