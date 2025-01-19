Фитнес в декрете: 9 упражнений которые можно выполнять с малышом

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После рождения ребенка многие мамы сталкиваются с трудностью: как вернуть фигуру и снять напряжение в теле, если времени на спортзал нет? Решение — домашние тренировки, которые можно проводить вместе с малышом!

Фото: freepik by senivpetro is licensed under https://www.freepik.com Фитнес с ребенком

Когда начинать занятия

Физическая активность после родов помогает быстрее восстановиться, улучшить самочувствие и избавиться от дискомфорта в спине, шее и пояснице.

После естественных родов приступайте к тренировкам через три месяца.

После кесарева сечения начните не раньше чем через шесть месяцев.

Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед началом занятий, чтобы подобрать подходящую нагрузку.

9 упражнений для мам и малышей

Занимайтесь в комфортном темпе и постепенно увеличивайте нагрузку.

Мертвый жук

Лягте на спину, держите ребенка на вытянутых руках.

Поочередно выпрямляйте ноги, сохраняя таз в нейтральном положении.

Повторите 12 раз в три подхода.

Планка или отжимания

Уложите малыша на коврик.

Выполняйте планку или отжимания, сохраняя прямую линию от головы до таза.

Для планки удерживайте позу 20-30 секунд. Отжимания — по 10-12 повторений, три подхода.

Горизонтальная тяга

Держите малыша на вытянутых руках, стоя прямо.

Сводите лопатки, двигая локти к корпусу.

Выполните 12 повторений по три подхода.

Наклон (хип-хинч) на одной ноге

Держите малыша на руках, наклоняясь вперёд на одной ноге.

Повторите по 10-12 раз на каждую ногу, три подхода.

Приседания с поворотом

С малышом на руках выполните приседания, добавляя поворот корпуса.

Сделайте 12 повторений в три подхода.

Ягодичный мост

Лягте на спину, посадите малыша на область таза.

Поднимайте таз, удерживая линию корпуса.

Повторите по 12 раз на каждую ногу, три подхода.

V-стабилизация с ротацией

Сядьте на коврик, держите малыша перед собой.

Выполняйте повороты корпуса, поднимая и опуская малыша.

Сделайте 10-15 повторений, три подхода.

Поза "Голубь"

Уложите малыша на коврик, а сами выполните позу для раскрытия тазобедренных суставов.

Удерживайте положение одну минуту на каждую сторону, два подхода.

Расслабление поясницы

Лягте на спину, положите малыша на голени, подтягивайте колени к груди.

Повторите 15 раз, два подхода.

Почему такие тренировки полезны

Фитнес с малышом помогает не только маме восстановиться, но и приносит радость ребёнку. Это отличный способ укрепить здоровье, зарядиться энергией и провести время вместе.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

