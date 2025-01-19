Фитнес в декрете: 9 упражнений которые можно выполнять с малышом

После рождения ребенка многие мамы сталкиваются с трудностью: как вернуть фигуру и снять напряжение в теле, если времени на спортзал нет? Решение — домашние тренировки, которые можно проводить вместе с малышом!
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Фитнес с ребенком
Когда начинать занятия
Физическая активность после родов помогает быстрее восстановиться, улучшить самочувствие и избавиться от дискомфорта в спине, шее и пояснице.
После естественных родов приступайте к тренировкам через три месяца. После кесарева сечения начните не раньше чем через шесть месяцев. Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед началом занятий, чтобы подобрать подходящую нагрузку.
9 упражнений для мам и малышей
Занимайтесь в комфортном темпе и постепенно увеличивайте нагрузку.
Мертвый жук
Лягте на спину, держите ребенка на вытянутых руках.
Поочередно выпрямляйте ноги, сохраняя таз в нейтральном положении.
Повторите 12 раз в три подхода.
Планка или отжимания
Уложите малыша на коврик.
Выполняйте планку или отжимания, сохраняя прямую линию от головы до таза.
Для планки удерживайте позу 20-30 секунд. Отжимания — по 10-12 повторений, три подхода.
Горизонтальная тяга
Держите малыша на вытянутых руках, стоя прямо.
Сводите лопатки, двигая локти к корпусу.
Выполните 12 повторений по три подхода.
Наклон (хип-хинч) на одной ноге
Держите малыша на руках, наклоняясь вперёд на одной ноге.
Повторите по 10-12 раз на каждую ногу, три подхода.
Приседания с поворотом
С малышом на руках выполните приседания, добавляя поворот корпуса.
Сделайте 12 повторений в три подхода.
Ягодичный мост
Лягте на спину, посадите малыша на область таза.
Поднимайте таз, удерживая линию корпуса.
Повторите по 12 раз на каждую ногу, три подхода.
V-стабилизация с ротацией
Сядьте на коврик, держите малыша перед собой.
Выполняйте повороты корпуса, поднимая и опуская малыша.
Сделайте 10-15 повторений, три подхода.
Поза "Голубь"
Уложите малыша на коврик, а сами выполните позу для раскрытия тазобедренных суставов.
Удерживайте положение одну минуту на каждую сторону, два подхода.
Расслабление поясницы
Лягте на спину, положите малыша на голени, подтягивайте колени к груди.
Повторите 15 раз, два подхода.
Почему такие тренировки полезны
Фитнес с малышом помогает не только маме восстановиться, но и приносит радость ребёнку. Это отличный способ укрепить здоровье, зарядиться энергией и провести время вместе.
Уточнения
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.