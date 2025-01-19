Тренировки для мужчин и женщин: в чём принципиальная разница

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Задумывались, почему мужчины и женщины по-разному тренируются в зале? Секреты скрываются в физиологии, составе мышечной ткани и гормональном фоне. Разбираемся, как правильно подходить к тренировкам, чтобы достичь лучших результатов.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спорт

Как влияют тренировки на мужчин и женщин

На первый взгляд, упражнения действуют одинаково: укрепляют мышцы, повышают выносливость, развивают силу. Однако разница в физиологии приводит к отличиям в подходах:

Женщины в среднем слабее мужчин: их мышечная масса меньше, а показатели силы — всего 2/3 от мужских.

У представительниц прекрасного пола мышцы ног выносливее благодаря большому количеству красных волокон.

Мужчины превосходят в скорости и взрывной силе из-за преобладания белых волокон.

Это объясняет, почему женщины лучше справляются с многоповторными упражнениями, а мужчины — с тренировками на силу.

Красные и белые волокна: что нужно знать

Красные волокна: выносливые, медленные, лучше подходят для аэробной нагрузки. У женщин их больше в ногах, поэтому они могут дольше выполнять упражнения с малым весом, но рост мышц минимален.

выносливые, медленные, лучше подходят для аэробной нагрузки. У женщин их больше в ногах, поэтому они могут дольше выполнять упражнения с малым весом, но рост мышц минимален. Белые волокна: отвечают за силу и объем, интенсивную работу с весом. Они быстро устают, но позволяют развивать мощность. У мужчин эти волокна доминируют, что делает их тренировки нацелены на силу и рельеф.

Гормоны и результат

Эстроген у женщин помогает восстанавливаться, защищает связки, но тормозит процесс жиросжигания. Тестостерон у мужчин стимулирует рост мышц, что даёт им значительное преимущество в наборе мышечной массы.

Несмотря на это, многоповторные упражнения помогают женщинам держать мышцы в тонусе и поддерживать вес, а мужчины добиваются рельефа благодаря работе с большими весами.

Какое время для тренировок лучше

Утренние тренировки больше подходят женщинам для сжигания жира, а вечерние — для повышения силы и выносливости. Мужчинам, напротив, вечерние занятия полезнее для здоровья сердца, сжигания калорий и бодрости.

Краткий вывод

Основные упражнения эффективны для всех, но их выполнение нужно адаптировать к особенностям организма. Мужчины и женщины могут заниматься вместе, но акценты должны быть расставлены по-разному: девушкам больше подойдут многоповторные подходы, мужчинам — упражнения с большими весами.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

