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30 дней утренних упражнений: как зарядка изменит вашу жизнь

2:45
Спорт

Зарядка по утрам — это не просто способ проснуться, но и возможность запустить в организме множество полезных процессов. Рассмотрим, какие изменения произойдут, если вы посвятите утренним упражнениям всего месяц.

утренняя зарядка
Фото: freepik
утренняя зарядка

Уйдут отеки

Отеки часто связаны с нарушением лимфотока, избыточным потреблением соли или воды на ночь. Утренняя зарядка помогает активизировать лимфатическую систему, способствуя выводу лишней жидкости. Физическая активность также стимулирует потоотделение, что дополнительно избавляет организм от излишков воды.

"Физическая активность способствует улучшению обмена веществ и контролю веса, что важно для профилактики диабета и ожирения", — отмечает врач-терапевт и кардиолог Иван Степаненко.

Улучшится работа мозга

Утренние упражнения улучшают насыщение мозга кислородом, активируя когнитивные функции. Вы заметите, что память, внимание и концентрация станут лучше, а продуктивность вырастет.

"Регулярные упражнения по утрам улучшают когнитивные функции, включая память, внимание и способность к концентрации", — добавляет Иван Степаненко.

Настроение станет лучше

Физическая активность запускает выработку эндорфинов, которые повышают настроение и снижают уровень кортизола — гормона стресса. Это помогает справляться с тревожностью и симптомами депрессии.

Снизится риск сердечно-сосудистых заболеваний

Ежедневная зарядка способствует улучшению кровообращения, снижает артериальное давление и нормализует уровень холестерина. Всё это помогает снизить риск таких заболеваний, как атеросклероз и ишемическая болезнь сердца.

"Утренняя зарядка помогает снизить артериальное давление и поддерживать здоровье сердца", — отмечает Иван Степаненко.

Пропадет тяга к кофеину

Согласно исследованиям, всего 20 минут физической активности по утрам дают такой же заряд бодрости, как чашка кофе. Более того, зарядка помогает снизить зависимость от кофе и облегчает симптомы синдрома отмены.

Сформируется полезная привычка

По мнению ученых, для выработки устойчивой привычки необходимо 66 дней. Начав с 30 дней подряд, вы уже заложите основу для здорового образа жизни.

Советы для начала утренней зарядки

  • Выделяйте 10-20 минут каждое утро.
  • Начинайте с лёгких упражнений и постепенно увеличивайте нагрузку.
  • Не забывайте про разминку и растяжку.
  • Пейте воду до и после зарядки.

Уточнения

Заря́дка (у́тренняя гимна́стика; устар.: заря́довая гимна́стика) — гимнастический комплекс физических упражнений, выполняемых утром после пробуждения для ускорения перехода от состояния сна к активной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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