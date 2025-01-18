30 дней утренних упражнений: как зарядка изменит вашу жизнь

Зарядка по утрам — это не просто способ проснуться, но и возможность запустить в организме множество полезных процессов. Рассмотрим, какие изменения произойдут, если вы посвятите утренним упражнениям всего месяц.
Отеки часто связаны с нарушением лимфотока, избыточным потреблением соли или воды на ночь. Утренняя зарядка помогает активизировать лимфатическую систему, способствуя выводу лишней жидкости. Физическая активность также стимулирует потоотделение, что дополнительно избавляет организм от излишков воды.
"Физическая активность способствует улучшению обмена веществ и контролю веса, что важно для профилактики диабета и ожирения", — отмечает врач-терапевт и кардиолог Иван Степаненко.
Утренние упражнения улучшают насыщение мозга кислородом, активируя когнитивные функции. Вы заметите, что память, внимание и концентрация станут лучше, а продуктивность вырастет.
"Регулярные упражнения по утрам улучшают когнитивные функции, включая память, внимание и способность к концентрации", — добавляет Иван Степаненко.
Физическая активность запускает выработку эндорфинов, которые повышают настроение и снижают уровень кортизола — гормона стресса. Это помогает справляться с тревожностью и симптомами депрессии.
Ежедневная зарядка способствует улучшению кровообращения, снижает артериальное давление и нормализует уровень холестерина. Всё это помогает снизить риск таких заболеваний, как атеросклероз и ишемическая болезнь сердца.
"Утренняя зарядка помогает снизить артериальное давление и поддерживать здоровье сердца", — отмечает Иван Степаненко.
Согласно исследованиям, всего 20 минут физической активности по утрам дают такой же заряд бодрости, как чашка кофе. Более того, зарядка помогает снизить зависимость от кофе и облегчает симптомы синдрома отмены.
По мнению ученых, для выработки устойчивой привычки необходимо 66 дней. Начав с 30 дней подряд, вы уже заложите основу для здорового образа жизни.
Заря́дка (у́тренняя гимна́стика; устар.: заря́довая гимна́стика) — гимнастический комплекс физических упражнений, выполняемых утром после пробуждения для ускорения перехода от состояния сна к активной деятельности.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.