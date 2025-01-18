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Топ ошибок в тренировках: упражнения от которых нет толка

1:58
Спорт

Многие стремятся к идеальной фигуре, но не все упражнения приносят пользу. Некоторые популярные движения, активно продвигаемые в интернете, могут не только быть бесполезными, но и угрожать вашему здоровью. Мы разобрали 4 таких упражнения, которые лучше исключить из тренировочной программы.

Упражнение планка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Упражнение планка

Планка дольше 30 секунд

Идея стоять в планке как можно дольше — одна из самых распространенных ошибок. После 20-30 секунд мышцы корпуса перестают работать эффективно, а нагрузка переходит на суставы. Это подтверждает исследование канадского ученого Стюарта Макгилла. Вместо длительного стояния в планке лучше делать несколько подходов по 20 секунд.

Сведение ног на тренажере

Упражнение обещает укрепить внутреннюю часть бедер, но реальность отличается. Вместо уменьшения объема бедер, мышцы увеличиваются в размере, а жировая прослойка остается. Также это движение опасно для неподготовленных, так как может перегрузить мышцы тазового дна.

Выпады "Реверанс"

На первый взгляд, простое упражнение. Однако из-за подворота бедренной кости это движение крайне травмоопасно для суставов. Альтернатива — классические выпады, которые безопасны и эффективно прорабатывают ягодицы.

Повороты туловища со штангой

Это упражнение популярно среди тех, кто хочет проработать косые мышцы пресса. Но на самом деле оно не приносит никакой пользы: мышцы не сокращаются должным образом, а нагрузка на поясничный отдел может привести к травмам. Поясница особенно уязвима при скручивании с дополнительным весом.

Итог

Помните, что боль и жжение в мышцах — не всегда признак эффективной тренировки. Выбирайте упражнения, которые подходят именно вам, и обязательно консультируйтесь с профессиональным тренером.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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