Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снежный ад: шторм оставил 300 тысяч жителей США без света
Перерыв в тренировках: как он помогает достичь лучших результатов
Mazda и Panasonic запускают совместное производство
Запекаем сочную рыбу с овощами и лимоном без брызг масла и грязного противня
Какие направления считаются лучшими для романтических знакомств по версии Tinder
Почему уход за кожей в первые 30 минут после душа так важен?
ЕС игнорирует запреты: у России закупают рекордные объемы газа
Хуситы атаковали американский авианосец
В США рассекретили истинные цены Украины под Курском

Психологическая травма Джоковича: что случилось с теннисистом?

0:41
Спорт

Сербский теннисист Новак Джокович получил психологическую травму из-за того, что его депортировали из Австралии.

Новак Джокович
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новак Джокович

Спортсмен откровенно признался, что в результате этой ситуации в 2022 году из-за нарушения антиковидных правил он до сих пор испытывает стресс, когда едет в эту страну.

"Последние пару раз, когда я прилетал в Австралию, немного чувствовал эту травму перед паспортным контролем", — заявил он.

Джокович уточнил, что когда он проходит паспортный контроль, он "проверяет, не приближается ли к нему кто-то из иммиграционного контроля", и всегда сомневается, что его впустят в Австралию, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Еда и рецепты
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы Аудио 
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Недвижимость
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем Аудио 
Эти три растения могут уничтожить ваш сад: избавьтесь от них
Садоводство, цветоводство
Эти три растения могут уничтожить ваш сад: избавьтесь от них Аудио 
Популярное
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем

Новым фаворитом на кухне станет пароконвектомат — устройство, которое обеспечивает равномерное приготовление пищи благодаря циркуляции горячего воздуха.

Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Вот при скольких градусах правильно стирать банное полотенце
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих
Последние материалы
Комета или астероид: этот космический объект сбивает учёных с толку
Как сохранить обувь свежей и ноги тёплыми: простой трюк
Влияние лунного календаря на рост и здоровье волос
Как воспитывать щенка: советы для успешного начала воспитания
Выбор сорта вишни: как найти идеальный вариант для вашего участка
Тайвань запускает визу для цифровых кочевников
Запеченная утка с яблоками и апельсинами: беспроигрышный рецепт для торжества
Уровень IQ у россиян оказался выше, чем у жителей многих других стран
Правильный выбор места для высадки рассады баклажанов
Украинская гривна рухнула до исторического минимума
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.