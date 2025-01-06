Психологическая травма Джоковича: что случилось с теннисистом?

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Сербский теннисист Новак Джокович получил психологическую травму из-за того, что его депортировали из Австралии.

Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Новак Джокович

Спортсмен откровенно признался, что в результате этой ситуации в 2022 году из-за нарушения антиковидных правил он до сих пор испытывает стресс, когда едет в эту страну.

"Последние пару раз, когда я прилетал в Австралию, немного чувствовал эту травму перед паспортным контролем", — заявил он.

Джокович уточнил, что когда он проходит паспортный контроль, он "проверяет, не приближается ли к нему кто-то из иммиграционного контроля", и всегда сомневается, что его впустят в Австралию, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист.

