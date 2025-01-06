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Вратарь Сафонов перевёл деньги на помощь Краснодарскому краю

0:40
Спорт

Голкипер национальной сборной по футболу и французского клуба ПСЖ Матвей Сафонов перевел деньги, чтобы помочь Краснодарскому краю.

Волонтеры чистят пляжи Анапы
Фото: Официальный сайт муниципального образования город-курорт Анапа is licensed under Public domain
Волонтеры чистят пляжи Анапы

Это средства направлены на ликвидацию последствий разлива нефти, пишет Shot.

Сафонов оплатил проезд людей, которые в качестве волонтеров собрали и вывезли с пляжей свыше 50 мешков с тяжелой нефтью. Футболист вспомнил, как в детстве ездил с дедушкой в санатории под Анапой, и когда ему предложили помочь, он не смог отказаться.

Ранее в РФС рассказали, что вратарь отправил деньги из Парижа. Точная сумма неизвестна.

Уточнения

Матве́й Евге́ньевич Сафо́нов (род. 25 февраля 1999, Краснодар) — российский футболист, вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России. Мастер спорта России (2023).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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