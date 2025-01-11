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Лучше всего расслабиться поможет эта тренировка: уделите всего 15 минут

2:34
Спорт

Тяжелые тренировки, неправильная поза во сне или же сидячая работа могут привести к перенапряжению мышц. Из-за этого у вас могут возникнуть неприятные ощущения, дискомфорт и даже боль. Справиться с этим напряжением поможет МФР-тренировка.

Предметы для спорта
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Предметы для спорта

МФР — это миофасциальный релиз или самомассаж, позволяющий ускорить восстановительные процессы в мягких тканях и улучшить кровоток.

"Попробуйте делать комплекс три раза в неделю или по несколько упражнений каждый день как зарядку", — цитирует "Чемпионат" фитнес-тренера Викторию Мараховскую.

Для выполнения упражнений вам потребуется мячик или специальный ролл МФР.

Упражнения:

МФР грудного отдела позвоночника

  • Сядьте на коврик, ноги согните, стопами упритесь в пол, ноги на ширине плеч.
  • Опустите корпус на коврик, МФР-ролл расположите так, чтобы он оказался на уровне лопаток, когда вы ляжете на него.
  • Подкрутите таз, руки сомкните за головой, но не давите на затылок. Локти направьте друг к другу
  • Поднимаете таз и, слегка толкая себя ногами, на выдохе медленно прокатываете грудной отдел позвоночника (грудной отдел заканчивается там же, где рёбра).
  • Не помогайте движению поясничным и шейным отделами позвоночника.

МФР ягодиц с роллом

  • Сядьте на коврик, одну ногу согните и уприте в пол, вторую вытяните. Руки поставьте за спину.
  • Поднимите корпус и положите ролл под ягодицу вытянутой ноги.
  • Опираясь на руки и согнутую ногу, прокатывайте ягодичную мышцу вытянутой ноги.
  • Затем согните вытянутую ногу в колене и положите носок на бедро опорной ноги, смещая положения ягодицы на ролле немного в сторону. Повторите прокатывающие движения.
  • Сделайте на другую сторону.

МФР задней поверхности бедра

  • Сядьте на коврик, одну ногу согните и уприте в пол, вторую вытяните. Руки поставьте за спину. Положите ролл под бедро вытянутой ноги.
  • Опираясь на руки и согнутую ногу, оторвите таз от пола и прокатывайте бедро вытянутой ноги, не прекращая движение, вращайте ногу, смещая акцент то на внутреннюю, то на внешнюю часть бедра.
  • Следите, чтобы ролл не прокатывался слишком близко к колену.
  • Повторите упражнение на вторую сторону.
Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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