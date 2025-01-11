Лучше всего расслабиться поможет эта тренировка: уделите всего 15 минут

Тяжелые тренировки, неправильная поза во сне или же сидячая работа могут привести к перенапряжению мышц. Из-за этого у вас могут возникнуть неприятные ощущения, дискомфорт и даже боль. Справиться с этим напряжением поможет МФР-тренировка.
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Предметы для спорта
МФР — это миофасциальный релиз или самомассаж, позволяющий ускорить восстановительные процессы в мягких тканях и улучшить кровоток.
"Попробуйте делать комплекс три раза в неделю или по несколько упражнений каждый день как зарядку", — цитирует "Чемпионат" фитнес-тренера Викторию Мараховскую.
Для выполнения упражнений вам потребуется мячик или специальный ролл МФР.
Упражнения:
МФР грудного отдела позвоночника
Сядьте на коврик, ноги согните, стопами упритесь в пол, ноги на ширине плеч.
Опустите корпус на коврик, МФР-ролл расположите так, чтобы он оказался на уровне лопаток, когда вы ляжете на него.
Подкрутите таз, руки сомкните за головой, но не давите на затылок. Локти направьте друг к другу
Поднимаете таз и, слегка толкая себя ногами, на выдохе медленно прокатываете грудной отдел позвоночника (грудной отдел заканчивается там же, где рёбра).
Не помогайте движению поясничным и шейным отделами позвоночника.
МФР ягодиц с роллом
Сядьте на коврик, одну ногу согните и уприте в пол, вторую вытяните. Руки поставьте за спину.
Поднимите корпус и положите ролл под ягодицу вытянутой ноги.
Опираясь на руки и согнутую ногу, прокатывайте ягодичную мышцу вытянутой ноги.
Затем согните вытянутую ногу в колене и положите носок на бедро опорной ноги, смещая положения ягодицы на ролле немного в сторону. Повторите прокатывающие движения.
Сделайте на другую сторону.
МФР задней поверхности бедра
Сядьте на коврик, одну ногу согните и уприте в пол, вторую вытяните. Руки поставьте за спину. Положите ролл под бедро вытянутой ноги.
Опираясь на руки и согнутую ногу, оторвите таз от пола и прокатывайте бедро вытянутой ноги, не прекращая движение, вращайте ногу, смещая акцент то на внутреннюю, то на внешнюю часть бедра.
Следите, чтобы ролл не прокатывался слишком близко к колену.