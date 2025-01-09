Красивые и здоровые ягодицы: нужно качать всего одну мышцу

Грушевидная мышца, которая находится в самой глубине таза, очень важна для здоровья таза и упругости ягодиц.
"Грушевидная мышца — маленькая мышца в глубине таза. Она участвует во внешнем вращении, отведении, разгибании в тазобедренном суставе", — цитирует тренера Наталью Филимонову "Чемпионат".
По ее словам, если эта мышца не в порядке, невозможно добиться красивого и здорового таза.
Чтобы ее натренировать отлично подойдут упражнения:
Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.
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