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Красивые и здоровые ягодицы: нужно качать всего одну мышцу

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Спорт

Грушевидная мышца, которая находится в самой глубине таза, очень важна для здоровья таза и упругости ягодиц.

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

"Грушевидная мышца — маленькая мышца в глубине таза. Она участвует во внешнем вращении, отведении, разгибании в тазобедренном суставе", — цитирует тренера Наталью Филимонову "Чемпионат".

По ее словам, если эта мышца не в порядке, невозможно добиться красивого и здорового таза.

Чтобы ее натренировать отлично подойдут упражнения:

  • Ягодичный мост
  • Кошка
  • Отведение в сторону
  • Статика
  • Глубокие приседания.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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