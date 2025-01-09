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Скинуть 10 килограмм и сделать тренировку эффективнее помогут эти упражнения

1:03
Спорт

Упражнения на статику просты на первый взгляд, но сложны в исполнении. И при всём этом не менее полезны, чем динамичные. Благодаря им тренировка становится намного эффективнее.

Спорт
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт

Статические упражнения, также известные как изометрические, — это сокращения определённой мышцы в течение длительного периода времени. Спортсмен принимает фиксированное положение и удерживает его столько, сколько может, сообщает "Чемпионат".

Во время выполения статичных упражнений используются свободные жирные кислоты в качестве источника энергии. Это помогает похудеть и сформировать упругую мускулатуру.

Такие упражнения лучше делать вместе с динамическими. Например, 20 приседаний и за ними сразу на 15-20 секунд зафиксироваться в полуприседе. Благодаря этому нагрузка на мышцы повышается. Однако нельзя постоянно делать только статические упражнения, они призваны просто вносить разнообразие в занятия.

Уточнения

Ста́тика (от греч. στατός, «неподвижный») — раздел механики, в котором изучаются условия равновесия механических систем под действием приложенных к ним сил и возникших моментов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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