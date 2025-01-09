Отличное дополнение к тренировке: это упражнение задействует максимум мышц

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Фитнес-тренер рассказал, что боковая планка — отличное дополнение к тренировке. Это упражнение поможет прокачать сразу несколько групп мышц.

Фото: wikimedia.org by Jaykayfit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Девушка выполняет упражнение боковая планка

При выполнении упражнения работают косые и прямая мышцы живота, еще в работу включается поперечная мышца. Также активно работают мышцы спины, плечевого пояса и мускулы бёдер и ягодиц, сообщает "Чемпионат".

Как делать боковую планку:

Лягте на бок, опираясь на предплечье. Локоть должен находиться прямо под плечом.

Ноги вытянуты прямо, стопы должны лежать одна на другой или одна перед другой для большей устойчивости.

Поднимите бёдра вверх, удерживая тело в прямой линии от головы до пяток. Смотрите при этом вперёд.

Задержитесь на минуту и повторите на другую сторону.

Уточнения

Планка — изометрическое физическое упражнение.

