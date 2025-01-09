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Отличное дополнение к тренировке: это упражнение задействует максимум мышц

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Спорт

Фитнес-тренер рассказал, что боковая планка — отличное дополнение к тренировке. Это упражнение поможет прокачать сразу несколько групп мышц.

Девушка выполняет упражнение боковая планка
Фото: wikimedia.org by Jaykayfit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Девушка выполняет упражнение боковая планка

При выполнении упражнения работают косые и прямая мышцы живота, еще в работу включается поперечная мышца. Также активно работают мышцы спины, плечевого пояса и мускулы бёдер и ягодиц, сообщает "Чемпионат".

Как делать боковую планку:

  • Лягте на бок, опираясь на предплечье. Локоть должен находиться прямо под плечом.
  • Ноги вытянуты прямо, стопы должны лежать одна на другой или одна перед другой для большей устойчивости.
  • Поднимите бёдра вверх, удерживая тело в прямой линии от головы до пяток. Смотрите при этом вперёд.
  • Задержитесь на минуту и повторите на другую сторону.

Уточнения

Планка — изометрическое физическое упражнение.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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