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Прокачка всего тела: тяга сумо поможет проработать большинство мышц

1:44
Спорт

Пропорциональное и гармоничное развитие тела возможно только при комплексном воздействии на все группы мышц. С этой целью отлично справится становая тяга "сумо".

Тяга со штангой
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тяга со штангой

Спортсмены обычно используют ее при подготовке к соревнованиям, пишет "Чемпионат".

Классическая становая тяга

Техника выполнения:

  • Встаньте перед штангой, ноги расположите на ширине плеч, стопы плотно прижаты к полу. Носки немного развёрнуты наружу.
  • Штанга должна быть перед вами, возьмите её прямым закрытым хватом сверху, чуть шире плеч. Встаньте ровно.
  • На вдохе опуститесь вниз, наклоните корпус вперёд за счёт отведения таза назад. Ноги чуть сгибаются в коленях. В пояснице сохраните естественный прогиб.
  • Наклоняйте корпус, пока не почувствуете, что штанга касается нижней части голени.
  • На выдохе поднимите штангу, выпрямляя ноги и корпус одновременно.

Становая тяга "сумо"

Техника выполнения:

  • Встаньте так, чтобы стопы располагались шире плеч примерно на 15-25 см, штанга перед вами, стопы плотно прижаты к полу, носки разведены в стороны. Спина прямая, плечи расправлены, лопатки сведены, взгляд направлен вперёд и вверх.
  • Возьмите штангу, используя разнохват.
  • На вдохе опускайтесь вниз, сгибая ноги в коленях и наклоняя корпус, пока не почувствуете, что штанга практически касается пола. Опускайте штангу не за счёт округления спины, а за счёт отведение таза назад.
  • На выдохе поднимите штангу, выпрямляя ноги и корпус одновременно.

Уточнения

Становая тя́га — базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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