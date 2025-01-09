Прокачка всего тела: тяга сумо поможет проработать большинство мышц

1:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Пропорциональное и гармоничное развитие тела возможно только при комплексном воздействии на все группы мышц. С этой целью отлично справится становая тяга "сумо".

Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тяга со штангой

Спортсмены обычно используют ее при подготовке к соревнованиям, пишет "Чемпионат".

Классическая становая тяга

Техника выполнения:

Встаньте перед штангой, ноги расположите на ширине плеч, стопы плотно прижаты к полу. Носки немного развёрнуты наружу.

Штанга должна быть перед вами, возьмите её прямым закрытым хватом сверху, чуть шире плеч. Встаньте ровно.

На вдохе опуститесь вниз, наклоните корпус вперёд за счёт отведения таза назад. Ноги чуть сгибаются в коленях. В пояснице сохраните естественный прогиб.

Наклоняйте корпус, пока не почувствуете, что штанга касается нижней части голени.

На выдохе поднимите штангу, выпрямляя ноги и корпус одновременно.

Становая тяга "сумо"

Техника выполнения:

Встаньте так, чтобы стопы располагались шире плеч примерно на 15-25 см, штанга перед вами, стопы плотно прижаты к полу, носки разведены в стороны. Спина прямая, плечи расправлены, лопатки сведены, взгляд направлен вперёд и вверх.

Возьмите штангу, используя разнохват.

На вдохе опускайтесь вниз, сгибая ноги в коленях и наклоняя корпус, пока не почувствуете, что штанга практически касается пола. Опускайте штангу не за счёт округления спины, а за счёт отведение таза назад.

На выдохе поднимите штангу, выпрямляя ноги и корпус одновременно.

Уточнения

Становая тя́га — базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками.

