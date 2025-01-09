Учимся подтягиваться: идеальное упражнение для тех, кому не по силам турник

Фитнес-эксперт рассказал, какой тренажер поможет вам научиться подтягиваться.

"Гравитрон — тренажёр с системой противовеса, в котором человек может сам задавать нужный вес отягощения и выполнять подтягивания с весом меньше собственного", — цитирует фитнес-тренера Бориса Ильина "Чемпионат".