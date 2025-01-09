Учимся подтягиваться: идеальное упражнение для тех, кому не по силам турник

Фитнес-эксперт рассказал, какой тренажер поможет вам научиться подтягиваться.
Фото: freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина подтягивается на турнике
"Гравитрон — тренажёр с системой противовеса, в котором человек может сам задавать нужный вес отягощения и выполнять подтягивания с весом меньше собственного", — цитирует фитнес-тренера Бориса Ильина "Чемпионат".
Техника выполнения:
Исходное положение: вис на перекладине, колени стоят на платформе тренажёра. Спина прямая, хват чуть шире плечевых суставов.
На выдохе отклонитесь назад на 10-15 градусов и подтянитесь до уровня подбородка.
На вдохе вернитесь в исходное положение.
Начинайте с опускания и приведения лопаток.
В конечной точке амплитуды предплечья должны быть перпендикулярны полу, локтевые суставы – в плоскости грудины.
Важно, чтобы у позвоночника были правильные изгибы.
Уточнения
Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.