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Учимся подтягиваться: идеальное упражнение для тех, кому не по силам турник

0:56
Спорт

Фитнес-эксперт рассказал, какой тренажер поможет вам научиться подтягиваться.

Мужчина подтягивается на турнике
Фото: freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина подтягивается на турнике

"Гравитрон — тренажёр с системой противовеса, в котором человек может сам задавать нужный вес отягощения и выполнять подтягивания с весом меньше собственного", — цитирует фитнес-тренера Бориса Ильина "Чемпионат".

Техника выполнения:

  • Исходное положение: вис на перекладине, колени стоят на платформе тренажёра. Спина прямая, хват чуть шире плечевых суставов.
  • На выдохе отклонитесь назад на 10-15 градусов и подтянитесь до уровня подбородка.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.
  • Начинайте с опускания и приведения лопаток.
  • В конечной точке амплитуды предплечья должны быть перпендикулярны полу, локтевые суставы – в плоскости грудины.
  • Важно, чтобы у позвоночника были правильные изгибы. 

Уточнения

Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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