Качаем трицепсы: это упражнение добавит силы и объема мышцам рук

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер рассказал, как отжиматься в гравитроне, и чем полезно это упражнение.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тренажерный зал

В отличие от обычных брусьев и перекладин, на гравитроне можно выбрать противовес, который облегчает выполнение упражнения. Это подойдет тем, кто пока не готов работать с собственным весом, пишет "Чемпионат".

Отжимания в гравитроне помогают укрепить мышца, но и силу тоже с помощью этого тренажера можно развить.

Техника выполнения:

Выставите на оборудовании вес меньше собственного, чтобы была нагрузка. Чем больше вы хотите нагрузить мышцы, тем меньше должен быть противовес. Поставьте ноги или колени на специальную подушку/платформу и надавите на неё. Противовес поднимется. После упритесь руками в брусья и стойте на платформе. Локти должны быть немного согнуты. Спину сохраняйте прямой. На вдохе опуститесь вниз, сгибая руки в локтях, при этом локти должны расходиться примерно на 45 градусов в стороны. Немного отведите таз, а корпус чуть наклоните вперёд. Опуститесь до образования угла 90 градусов в локтях, плечо должно быть горизонтально полу. На выдохе оттолкнитесь руками от брусьев и вернитесь обратно. В верхней точке движения руки можно до конца не выпрямлять, чтобы не перегружать суставы, а сосредоточиться на работе мышц.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

