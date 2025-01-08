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Укрепить плечи и развить ядерную силу поможет это простое упражнение

1:09
Спорт

Если вы хотите иметь стальную силу, крепкие руки и плечи, то вам обязательно нужно попробовать это упражнение.

Тренировка в спортзале
Фото: unsplash.com by Scott Webb, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка в спортзале

Подъём гантелей перед собой станет отличным акцентным упражнением на мышцы рук и спины.

"Подъём гантелей перед собой — это упражнение, которое эффективно развивает дельтовидные мышцы. Для фиксации тела в пространстве стоит включить квадрицепсы, ягодицы, икры, мышцы пресса и спины", — цитирует тренера Ивана Королёва "Чемпионат".

Это упражнение также будет полезно тем, кто хочет иметь правильную осанку.

Техника выполнения:

  1. Встаньте прямо, ноги поставьте на ширине плеч, держите гантели на уровне бёдер. Плечи расправьте, спину держите прямо, старайтесь не раскачивать корпус;
  2. На вдохе поднимайте гантели перед собой до уровня плеч, локти слегка согнуты. Подъём должен происходить медленно;
  3. Задержите на секунду вес в верхней точке, чувствуя напряжение в дельтах;
  4. На выдохе медленно опустите гантели обратно в исходное положение;
  5. Сделайте упражнение на разные стороны.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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