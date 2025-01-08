Укрепить плечи и развить ядерную силу поможет это простое упражнение

Если вы хотите иметь стальную силу, крепкие руки и плечи, то вам обязательно нужно попробовать это упражнение.
Подъём гантелей перед собой станет отличным акцентным упражнением на мышцы рук и спины.
"Подъём гантелей перед собой — это упражнение, которое эффективно развивает дельтовидные мышцы. Для фиксации тела в пространстве стоит включить квадрицепсы, ягодицы, икры, мышцы пресса и спины", — цитирует тренера Ивана Королёва "Чемпионат".
Это упражнение также будет полезно тем, кто хочет иметь правильную осанку.
Техника выполнения:
Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.
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