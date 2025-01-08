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Прокачаем ноги и ягодицы одновременно: лучшее упражнение для девушек

1:24
Спорт

Фитнес-тренер рассказал, какое упражнение отлично прокачает ноги и ягодицы одновременно.

выпады
Фото: freepik
выпады

Выпады — лучший вариант для проработки нижней части тела. Тем, кто уже устал от привычного упражнения, можно добавить штангу.

"Выпады со штангой — это упражнение, которое любимо многими за его эффективность в развитии силы и выносливости ног, ягодиц и корпуса. Однако выпады требуют правильной техники и осторожности", — цитирует тренера Ивана Кузьменко "Чемпионат".

Техника выполнения:

  • Поставьте штангу на стойку или используйте тренажёр Смита, штанга устанавливается на уровень плеч.
  • Встаньте прямо, ноги расположите на ширине плеч, штанга лежит на спине в области лопаток, спина прямая, ягодицы слегка подтянуты. Возьмите штангу прямым хватом чуть шире плеч.
  • Шагните правой ногой вперёд и опуститесь в выпад. Правое колено согните до угла в 90 градусов, не выводите его за линию носка. Тело должно быть перпендикулярно полу, спина прямая, пресс в напряжении. В нижней точке колено левой ноги должно быть на 15-20 см позади правой пятки.
  • Вернитесь в исходное положение, отталкиваясь от пола правой ногой.
  • Повторите упражнение на левую ногу.

Уточнения

Вы́пады — упражнение, выполняемое с собственным весом (или с утяжелением), используемое для развития мышц ног.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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